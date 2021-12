Tercera dosis libre para los mayores de 60 años en la Región

Al cumplirse un año del lanzamiento de la campaña de vacunación contra el Covid, el Gobierno bonaerense resolvió liberar la aplicación de la tercera dosis para mayores de 60 años, personas inmunodeprimidas y personal de la salud.

La medida, que comienza a regir a partir de hoy, fue anunciada por el gobernador bonaerense durante un acto en Avellaneda junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak.

“Quiero anunciar que habrá vacuna libre en tercera dosis para mayores de 60 años y trabajadores de la salud e inmunodeprimidos”, expuso el mandatario provincial.

Quienes encuadren en alguna de las tres categorías liberadas para recibir la tercera dosis pueden presentarse en cualquiera de los centros de vacunación llevando su documento de identidad.

Mientras que en el caso de las personas inmunodeprimidas sólo es necesario que haya pasado un mes desde que recibieron la segunda dosis, los mayores de 60 y el personal de salud deberán asegurarse de que hayan transcurrido al menos cuatro meses para poder recibir la tercera sin necesidad de tener turno.

UN AÑO DE vacunas

En el último año “contra todos los pronósticos, campañas de miedo, desánimo y odio, aplicamos casi 30 millones de vacunas, de las cuales 15 son primera dosis, 13 segunda dosis y 2 millones tercera dosis”, detalló Kicillof.

Para el gobernador “que no estén los hospitales rebalsados teniendo tantos contagios es gracias a la vacuna y gracias a los trabajadores y trabajadores de la Provincia que permitieron que nos hayamos vacunado trabajando los 7 días de la semana los 365 días del año”.

En ese contexto el gobernador también pidió a la población mantener los cuidados para no contraer coronavirus y vacunarse. “Es una forma de cuidarnos y cuidar a los demás. La vacunación es un acto de responsabilidad, de conciencia, de cuidado individual, pero también es un hecho social y colectivo”, resaltó.

“Es un día realmente muy feliz porque hace un año que estamos vacunando” y “estamos llegando a 30 millones de aplicaciones, con 88% de población cubierta en primera dosis, 75% en segunda y 12% en tercera”, comentó por su parte el ministro de Salud.

Las personas vacunadas tienen “19 veces menos posibilidades que los no vacunados de terminar en terapia intensiva por Covid”, señaló Kreplak, quien no obstante pidió mantener las medidas de cuidado, como reunirse al aire libre, usar barbijo, mantener la ventilación cruzadas en hogares y espacios de trabajo, lavarse regularmente las manos, no compartir mate, vasos, ni cubiertos; testearse ante la presencia de síntomas y aislarse si se tuvo contacto con un caso positivo.

En igual sentido se pronunció su antecesor y actual diputado nacional, Daniel Gollan, al plantear en Twitter que “¡La campaña de vacunación más importante de la historia cumple hoy 1 año!”.

“Tenemos que continuar completando esquemas porque la pandemia no terminó”, posteó Gollán, quien pidió acompañar a los no vacunados a posta más cercana.