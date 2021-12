Gorosito: "No me conforma, hicimos todo para ganar, el fútbol a veces es ingrato"

Gimnasia y Estudiantes igualaron 4 a 4 en el clásico platense con más goles de la historia disputado en el Bosque, por la fecha 24 del torneo 2021 de la Liga Profesional.



El "Lobo" lo ganaba por 4-2 con un triplete de Luis Miguel "Pulga" Rodríguez, la figura del partido, y otro tanto del uruguayo Brahian Alemán, pero el "pincha" lo empató con los goles de Gustavo Del Prete, Nicolás Pasquini, Fabián Noguera y Leandro Díaz.

"No me conforma. Queríamos ganar, hicimos todo para ganar. Se chocaron dos estilos de juego completamente diferentes. El fútbol a veces es ingrato", disparó Néstor Gorosito en el inicio de la conferencia una vez consumado el partido.

"Las que tuvieron las hicieron, nosotros no pudimos cristalizar el partido. Esa es la explicación".

En tanto remarcó: "Los goles casi siempre son por errores. En el primer tiempo Zuqui agarraba muy solo la pelota. Lo corregimos con Insaurralde en el segundo tiempo".

"Brahian hizo un excelente partido. Es un jugador importante. Nos daba aire cuando no la teníamos. El tercer gol, me parece, viene de un error nuestro", y agregó: "En volumen de juego fuimos mejores, pero no pudimos cristalizar el partido", destacó Pipo.

Por último Gorosito dijo: "A la gente solo le podemos agradecer. Tenemos que seguir de esta forma, no hay que aflojar".