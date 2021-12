VIDEO. Relato salvaje en La Plata: una fiesta con música a todo volumen, furia vecinal y auto destrozado

Vecinos que viven en las inmediaciones del club de rugby Los Tilos explotaron de bronca por "constantes ruidos molestos" a raíz de "sucesivas fiestas" que tienen lugar en el predio deportivo de 21 y 522, en el Barrio Obrero de la localidad de Tolosa. Según denunciaron hoy, se realizan eventos multitudinario que se extienden desde las 18 hasta las 8 horas del día siguientes, y que anoche no fue la excepción siendo "la gota que rebasó el vaso". Pero la situación cobró mayor tensión en la madrugada de este miércoles porque algunos frentistas atacaron a algunos autos, enfurecidos porque les coparon la salida de los garajes. En ese sentido, los denunciantes expresaron preocupación porque "si nadie hace nada y esto sigue, la situación puede pasar a mayores".

"Toda esta situación de ruidos molestos y música a todo volumen se produce en el Club Los Tilos, en 21 y 522. Hacen fiestas con mucha frecuencia, muy seguidas. Empiezan a las 18 y terminan a las 8 del otro día. La última fue la que hicieron anoche", contaron vecinos que se consideraron “damnificados en torno a este problema”.

"Son fiestas al aire libre, con un volumen excesivo. Tiemblan puertas, ventanas. Y a la noche no se puede descansar. Este es un barrio de familias con bebés, de gente grande, en donde hay vecinos con discapacidades. El volumen te rompe los tímpanos. Es un boliche al aire libre", describieron.

Y añadieron: "No podemos tener tranquilidad, queremos poder dormir. Este es un barrio de gente trabajadora, queremos descansar a la noche y levantarnos al otro día para poder ir trabajar".

"Estas fiestas se hacen cualquier día de la semana. Algunos son eventos que realiza el club y otros son privados porque las alquilan. Incluso los domingos hay fiestas", expresaron.

Entre los problemas apuntados en el Barrio Obrero indicaron además que "estacionan los autos en las entradas de los hogares y no podés salir, ponen los coches donde quieren".

A eso agregaron que "la gente que sale borracha, se pelea. Y afuera no hay seguridad, no hay patrulla de policía. El club se hace responsable de las puertas para adentro pero afuera es un caos total".

Sin respuestas y tensión

Los denunciantes sostuvieron que por esa situación intentaron comunicarse con el club en reiteradas oportunidades, pero no lograron entablar con ninguna autoridad. "El club no atiende en los números que pone en internet. Y si te responden, te atiende alguien que dice que no está a cargo. Entonces es imposible hablar con los directivos", sostuvieron.

Otra de las vías por la que buscaron soluciones fue a través de Control Ciudadano de la Municipalidad de La Plata. "Anoche, por ejemplo, radicamos varios reclamos (2476810, 2476807, 2476757, 2476760, 2476781) pero, una vez más, no nos dieron bolilla".

Asimismo, señalaron que anoche se vivió un momento de tensión cuando vecinos atacaron con piedras a autos estacionados frente a las viviendas. "Hay gente que se pone nerviosa por este tema. Hasta atacan a los autos porque le tapan las entradas. Es preocupante porque esto puede terminar mal. Si nadie hace nada la gente se va a terminar agarrando con los que salen de la fiesta", alertaron.