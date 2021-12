Wanda Nara: "Con Mauro tenemos una buena vida sexual"

Sabido es que por el momento Zaira Nara está reemplazando a Florencia Peña durante su breve ausencia en Flor de equipo.

Ahora, durante el programa y de manera inesperada, Wanda Nara habló por videollamada desde París con su hermana, quien conducía en vivo el programa al tiempo que mostraba en la cámara su costoso celular. Así, mientras la empresaria viajaba por las calles de la capital francesa la charla no tuvo desperdicios.

"Con Susana Giménez tengo una excelente relación, me preguntó todo y le respondí con sinceridad, después cada uno que diga lo que quiera", dijo Wanda. " Ahora quieren saber sobre mi intimidad con Mauro y les voy a contestar con la transparencia a la que estoy acostumbrada: "Siempre tuvimos una buena vida sexual, no hizo falta una crisis para que mejore"

Asimismo, Wanda se refirió a la entrevista entre la China Suárez a Alejandro Fantino: “Me llegaron pedacitos muy esporádicos, no tengo nada para decir, cada uno dice lo que quiere.

También se animó a confesar qué fue lo que más le molestó de todos los dichos que envolvieron a la pareja: “Lo que más me duele es digan que que Mauro sigue conmigo obligado. Los que me conocen saben que a mí me chupa un hue... la plata”. “Mujeres hay un millón y siempre van a haber estas situaciones, pueden pasar o no, pero la familia es lo más importante. Yo si insisto y apuesto a la familia es porque del otro lado también tengo una persona que apuesta a la familia. Podría vivir tranquilamente de mi trabajo, estando con un hombre o estado sola. Yo no obligo a nadie, y si estoy con él es por amor y por la familia”.

Y si algo le faltaba a la nota, habló muy claramente de su con relación con Antonela Roccuzzo ya que algunas versiones indicaban que el vínculo con era distante. Al respecto Wanda no dudó en elogiar a la esposa de Lionel Messi y se mostró feliz por su mudanza a la capital francesa: “Recontra buena onda, me cayó super bien, es una mina increíble; el ultimo mensaje de WhatsApp es de ella, es la relacion de dos madres argentinas viviendo en París, nos mandamos cosas las dos y formamos una linda relación”.