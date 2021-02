Cafiero: "No nos tienen que decir lo que tenemos que hacer con los derechos humanos"

Desde el Gobierno nacional salieron nuevamente a defender al gobernador de Formosa Gildo Insfrán tras las denuncias sobre la situación que se vive en esa provincia en los centros de aislamiento por coronavirus. Y aunque admitieron que existen casos de "violencia institucional", negaron que se hayan producido violaciones a los derechos humanos.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, fue quien hoy se refirió al tema al decir que el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, "se entrevistó con la comunidad y determinó algo que a priori parecía descabellado, se confundía un centro de aislamiento con un centro de detención, y eso no ocurre".

"No hay en Argentina ni en Formosa violación a los derechos humanos", afirmó el funcionario, quien sin embargo admitió que "hay casos de violencia institucional de la Policía y se están estudiando".

Con relación a los dichos de la directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, sobre que si ante las denuncias "no hay una respuesta del Estado, acudiremos a la instancia internacional", Cafiero salió al cruce asegurando que "no necesitamos que nos digan a los argentinos, mucho menos a nuestro espacio político, que tiene una especialidad sensibilidad en el respeto de los derechos humanos. Nosotros somos hijos de las Madres y las Abuelas, así que no nos tienen que venir a decir lo que tenemos que hacer con los derechos humanos".