Operarios de Toyota en Zárate no trabajaron el feriado para no pagar Ganancias

La fábrica de la automotriz Toyota no funcionó el martes feriado de Carnaval porque los operarios no quisieron concurrir para no pagar Ganancias. Las ocho horas extra que hubieran podido percibir ayer les hubieran sido descontadas de su recibo de sueldo a cuenta de la AFIP.

Según precisaron, la mayoría de los 5.000 empleados de la planta ganan un salario que los pone entre los que pagan mayor porcentaje del Impuesto a las Ganancias dentro de la denominada "cuarta categoría".

"No podemos afirmar que fue por un tema de ingresos, también puede haber sido porque los operarios ya habían hecho sus planes para el fin de semana largo", dijeron voceros de la automotriz, según citó Clarín.

"Pero lo concreto es que no se pudo convocar a la cantidad necesaria de operarios para poder producir a dos turnos en un día feriado", añadieron.

En Toyota el salario bruto actual -antes de las deducciones- de la categoría más representativa de los 5.000 operarios es de 156.000 pesos, sin horas extra, pero con los plus de antigüedad, presentismo y productividad. La segunda categoría más poblada tiene un salario bruto de 148.000 pesos.