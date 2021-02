El Consejo de la Magistratura será presidido por Diego Molea

El Consejo de la Magistratura definió hoy por unanimidad sus autoridades eligiendo como presidente al consejero académico Diego Molea y como vice al presidente saliente, el camarista penal Alberto Lugones.



La fórmula fue ratificada por los votos positivos de doce miembros del Consejo -el senador Mariano Recalde fue el único ausente-, luego de una larga negociación política que acordó que el oficialismo conduzca el cuerpo y una comisión y la oposición las tres comisiones restantes.



De esta manera, la estratégica comisión de Acusación será presidida por el juez Ricardo Recondo; Selección seguirá en manos de la diputada por Consenso Federal Graciela Camaño; Reglamentación quedará presidida por la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley y Administración tendrá como máxima autoridad al abogado Diego Marías, ex legislador porteño de "Vamos Juntos".



Molea inició su gestión prometiendo "continuidad" con el proyecto implementado por Lugones, con fuerte acento en la independencia del Poder Judicial, la comunicación a la sociedad de las acciones del Consejo y las cuestiones de género dentro del sistema de justicia.



El rector de la Universidad de Lomas de Zamora hizo hincapié, en su primer mensaje a sus colegas como presidente, en lograr un espíritu antigrieta en la gestión de las diferencias porque "representamos a distintos estamentos y pensamos distinto".



No obstante, Molea advirtió que no van a permitir que "se diriman cuestiones políticas en el ámbito judicial" y dejó claro que "los jueces que obren con buena conducta van a ser cuidados por este Consejo".



"Vamos a velar por la independencia del Poder Judicial, pero entendiendo que ha habido casos que no han estado a la altura de las circunstancias", criticó el flamante presidente en la reunión virtual y sinceró: "Comparto con el presidente (Alberto Fernández) que hay deudas de la justicia y vamos a trabajar en eso".



Molea, de 48 años, es rector de la UNLZ desde 2012 y en función de los apoyos logrados permanecerá en ese cargo hasta 2024, combinado con su tarea en el Consejo, que viene desde el 2018, y la vicepresidencia segunda del Club Temperley.



La propuesta de las nuevas autoridades llegó desde el consejero Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo en el órgano y uno de los principales buscadores de consenso con la oposición desde su ingreso al cuerpo en diciembre de 2019.



Como en todos los organismos de la justicia, los temas de género también tendrán un lugar destacado en la nueva gestión, según prometió Molea, en cuanto a capacitaciones y la nueva perspectiva, bajo la coordinación e iniciativa de la diputada de extracción sindical Siley.



"Todavía queda mucho para hacer en la justicia porque hay resabios de machismo -reconoció Molea-, porque hay resabios de justicia patriarcal y tenemos una tarea enorme por delante en la cuestión de género".



El Consejo está integrado por 13 miembros: tres jueces, seis legisladores (tres senadores y tres diputados, dos de cada cámara por la mayoría y uno a la primera minoría), dos representantes de los abogados, un representante del Poder Ejecutivo y un representante del ámbito académico y científico.