Convocan a participar de “Familias que abrigan”

La Municipalidad de La Plata informó que impulsa un programa de familias solidarias dispuestas a recibir temporalmente a niños y niñas. Y en este marco, convoca a que los vecinos se acerquen a participar.

El programa “Familias que abrigan” se lleva adelante a través de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad. Cómo parte de la propuesta, los vecinos abren las puertas de su hogar para alojar y cuidar de manera íntegra, y por un tiempo limitado, a chicos que se encuentran con sus derechos vulnerados y no puedan permanecer en su ámbito familiar de origen.

Para ser voluntaria e inscribirse al programa, la persona interesada debe cumplir los siguientes requisitos: ser mayor de 21 años; no tener antecedentes penales; no tener denuncias por violencia familiar; y no estar inscripto en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, ni tener voluntad adoptiva, entre otros requisitos.

Los interesados e interesadas en ser voluntarios y recibir más información deberán mandar un correo electrónico a familiasqueabriganlaplara@gmail.com