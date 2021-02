Demoraron a Ivana Nadal en un aeropuerto de México por llevar un picador de marihuana: "¡Dejense de joder!"

Ivana Nadal volvió a ser noticia, esta vez, por haber sido demorada en un aeropuerto de México por tener entre sus pertenencias un picador de marihuana. La modelo hizo su descargo por las redes sociales, donde se muestra muy activa.

“Sabíamos que esto era una aventura y que queríamos recorrer el mundo. No es la idea que nos pare la cana, que me rompan la valija, que perdamos un vuelo por la fiebre amarilla, que es algo re vintage, pensé que no pasaba más”, comenzó indicando.

“Nos paró la Aduana porque tenía un picador. ¿No te parece re dramático? -preguntó a sus seguidores- No tenía faso, tenía un picador, dos tubitos y mil encendedores. ¡Déjense de joder!”, añadió.

Luego contó que en el operativo "le hicieron contar los dólares" que llevaba encima y que se puso tan nerviosa que transpiró, mostrando las marcas en la remera que llevaba puesta. Describió el episodio como “una anécdota” y aseguró que le devolvieron el picador que llevaba y siguió su recorrido.

“Lo bueno es que no nos desarmaron toda la valija”, repitió dos veces, mientras que contó lo que le sucedió a otra persona en el mismo aeropuerto: “A una piba le sacaron todo y no tenía nada. Ni una seda...”. Por último, indicó: “Estamos bien. No pasó nada”.