Rumores, idas y vueltas, y al final...: el nuevo capítulo de El Polaco y Barby Silenzi

De ida y vuelta. Así es la relación entre El Polaco y Barby Silenzi. Hace apenas dos semanas confirmaron su separación y la presentaron como definitiva, pero ahora se mostraron juntos en un boliche de Quilmes y a los besos.

El cantante brindó un show este fin de semana y le agradeció al público su presencia. A la vez, destacó que entre la gente estaba "el amor de su vida", señalando a su pareja Barby Silenzi que se encontraba en un rincón junto a su hija.

La bailarina se acercó a él y se besaron apasionadamente frente a todos. Las imágenes quedaron registradas por los fans del Polaco y se viralizaron en las redes sociales. ¿Apuestan al amor otra vez?

La bailarina había asegurado que no fue engañada y que decidieron contar su noviazgo de mutuo acuerdo. "Fue en buenos términos porque al tener una hija no da estar peleados, no hablarnos y esas cosas de chiquilines. Y aparte hay amor entre nosotros, nos quisimos mucho y nos queremos mucho".

"El no tiene toda la culpa ni yo tampoco. Es un poco de cada uno y creo que nuestra pareja, tan hermosa que era, la cuarentena no nos hizo tan bien", había explicado hace dos semanas atrás.