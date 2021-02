Suma y sigue: otra polémica en torno al Consejo de Fútbol de Boca

Las internas entre ídolos y referentes de Boca no se detiene. A los encontronazos conocidos, ahora se sumó otra figura xeneize con "palos" para los integrantes del Consejo de Fútbol del club.

Esta vez el "enojado" fue Rolando Schiavi que le dio "me gusta" a una polémica publicación de un usuario de Twitter cargando muy duro contra dos integrantes del Consejo de Fútbol boquense.

Dicho consejo, como se sabe, está comandado por Juan Román Rinquelme e integrado por Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado.

"Vengo pidiendo hace bastante la cabeza de Jorge Bermúdez y Raúl Cascini. Desde que llegaron, no hicieron una bien. Generaron puterío desde adentro, se portaron muy mal con el Flaco Schiavi, destrataron a Carlitos Tevez y no gestionaron un refuerzo como la gente", escribió Juan Pablo Orruño. El Flaco le dio "like" y desató una nueva interna.