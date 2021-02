"En los centros sanitarios de Formosa no hay un solo médico"

El diputado nacional Waldo Wolff viajó junto a otros legisladores de la oposición a Formosa tras el escándalo y denuncias por violación a los derechos humanos en los centros sanitarios de la provincia. "Estamos en un lugar de detención", expresó Wolff en un video difundido por las redes sociales.

Luego, durante la conferencia de prensa, de la que también participaron el resto de los diputados de la comitiva: Sebastián Salvador y Mónica Frade, además de los formoseños Luis Naidenoff (senador) y Ricardo Buryaile y Mario Arce (diputados), Wolff denunció que "en los centros sanitarios no hay un solo médico". E insistió: "¿Cómo un centro sanitario está sin médico?".

Para cerrar el día en @formosa vinimos a un centro de detención.

Vean. 10 familias, 14 menores con 3 hisopados negativos en la escuela 87 sin personal sanitario cuidados por policías de civil.

CRUCES Y ACUSACIONES

El jefe de los senadores del Frente de Todos, el legislador por Formosa, José Mayans, denunció hoy una "estrategia de desprestigio" motorizada por la oposición y aseguró que ya comenzó "la campaña política" que busca "desgastar" a la dirigencia que defiende a los movimientos populares, de cara al año electoral.



En el inicio de la sesión especial del Senado, Mayans acusó a la dirigente de Coalición Cívica ARI Elisa Carrió, al jefe de los senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, y al ex gobernador de Mendoza y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, de estar detrás de esa campaña de desprestigio.



Mayans advirtió que "la oposición ve (con la pandemia de coronavirus) la oportunidad de ver cómo hacer para denunciar en forma sistemática y hacer un show permanentemente" y aseguró que sus dichos "fueron distorsionados" como parte de "un operativo de prensa".



El senador le había dado hace una semana una entrevista al matutino porteño La Nación, que le atribuyó haber declarado que en la pandemia "no hay derechos", pero luego aseguró que sus dichos "fueron distorsionados".



"Esto forma parte de un operativo de prensa diciendo que en pandemia no existen derechos, nunca dije semejante cosa, nosotros ratificamos que el principal de los derechos es el derecho a la vida y a cuidar por todos nosotros", declaró.



Aunque se aguardaba una réplica opositora, Naidenoff no se encontraba conectado en el momento de las palabras de su par de Formosa, pero no se descarta que emita su opinión en las próximas horas.



Mayans aseguró que lo publicado por el matutino porteño fue "una falsa información que ha recorrido los medios" y que forma parte de "una estrategia comunicacional que busca descalificar y desprestigiar a la personas, humillar y ridiculizar a las personas" porque "empezó la campaña política".