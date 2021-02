Se negaron a declarar los tres acusados de asesinar a un hombre en Solano

La mujer de Sergio Andrés Lust (46), asesinado a balazos en el marco de un robo en San Francisco Solano, aseguró que su marido cruzó algunas palabras con los delincuentes antes de que le dispararan. En tanto, los tres detenidos se negaron a declarar al comparecer ayer ante el fiscal de la causa. Lust fue ultimado a tiros delante de su esposa y de sus tres hijas menores cuando regresaban de vacaciones en su auto. La familia fue sorprendida por los asaltantes en un semáforo en la localidad bonaerense que pertenece al partido de Almirante Brown,

Los sospechosos fueron identificados como Sergio Hernán Moreno (30), Claudio González (34) y Sergio Alberto Leiva (32), alias “Monito”. A los tres, el fiscal Lorenzo Latorre, les imputó el delito de “homicidio agravado criminis causa”.

Por otro lado, Leiva fue señalado por los investigadores como el presunto autor de los disparos que ocasionaron la muerte de Lust, y que al ser capturado por la Policía tenía su poder un revólver calibre .32 que fue secuestrado y peritado. Según determinaron los pesquisas, los ladrones solían frecuentar una gomería de la zona, ubicada en avenida San Martín y El Benteveo, a unas cuatro cuadras de donde terminó chocando el vehículo de la víctima.

Las cámaras de seguridad captaron el momento del ataque, que en principio había sido catalogado como un siniestro vial. Primero establecieron la identidad de González, luego apresaron al “Monito” y por último a Moreno, quienes vivirían a pocas cuadras de la escena del crimen.

El hecho se registró el miércoles cerca de las 4.30, cuando Lust conducía su Volkswagen Bora y se detuvo en el cruce de avenida San Martín y Santa Ana. Cuatro delincuentes que iban a pie abordaron a la familia con fines de robo y le exigieron dinero, pero Lust los esquivó a poca velocidad y fue herido de muerte.

Su pareja Anahí Jara (35) contó que “querían el auto” para cargar a uno de los sujetos que “estaba lastimado”, pero no tenían lugar porque estaban sentadas “las dos bebés atrás”. “Mi marido les dijo que no, que a las nenas no las iba dejar”, añadió.