Suspensión de clases y movilización por cursos superpoblados en una secundaria de La Plata

A tres días del inicio de las clases en el nivel secundario, padres y docentes de la Escuela Secundaria Nº 94, de la localidad platense de Arana, se movilizaron hoy a la distrital educativa en el centro de la Ciudad para visibilizar un reclamo por dos cursos superpoblados de alumnos. Allí, exigieron el desdoblamiento de la cantidad de estudiantes para propiciar una distribución que permita llevar adelante las clases presenciales de forma segura y acorde con los protocolos vigentes. Mientras tanto, el colegio resolvió que mientras persistan las condiciones actuales no dictará clases en el 4to. año, que es uno de los cursos afectados por esta problemática.

Según explicaron, la necesidad de desdoblar los cursos frente a la gran demanda de bancos, data de 2018 y se agravó con la pandemia. En concreto piden por el desdoblamiento de 4º y 5º, ya que cada curso reúne más de 40 alumnos, un número incompatible en tiempos de pandemia. "Si bien la comunidad de Arana es chiquita, la escuela crece a montones. Más allá del gobierno de turno, siempre nos tuvimos que movilizar para que creen grados nuevos, designen profesores", señaló Lorenzo Labourdette, docente de la institución.

El profesor advirtió que "ahora se abrirá una semipresencialidad y en un curso con 41 ó 45 alumnos, como en estos casos, la concurrencia a la escuela será cada cinco semanas". La situación se agrava -dijo- dado a que "la virtualidad tampoco prospera porque en la escuela tampoco hay internet".

El docente puntualizó en que "si no se desdoblan los cursos, los chicos van a a estar yendo a la escuela cada cinco semanas". De ese modo -explicó- "queda interrumpida la actividad pedagógica". "La escuela no tiene Wi FI, no nos podemos conectar ahí", agregó.

Dado este cuadro preocupante, el colegio resolvió que no dictará clases en el 4to año hasta que se resuelva el desdoblamiento.

Al respecto, puso en relieve el contexto en el que se desarrolla la escolaridad en ese sector de La Plata: "Arena es una zona rural, la población son muchos chicos de las quintas, las familias son numerosas, y la conexión a internet es una cuestión complicada en esta zona. Ellos, los pibes, le ponen toda la voluntad, a veces te mandan mensajes a las 11 de la noche".

La manifestación en la distrital de Educación, en calle 43 entre 5 y 6, tuvo lugar en el marco de una convocatoria por parte de las autoridades donde supuestamente comunicarían hoy novedades en torno al reclamo. "Se vienen presentando todos los papeles. En tanto, días atrás mantuvimos una reunión en la escuela, nos organizamos y presentamos el reclamo ante el inspector distrital, quien dijo que para el miércoles (por hoy) nos iba a dar una respuesta positiva".

Pero nada de eso ocurrió. "Hoy nos encontramos con que no hay ninguna novedad. Hemos marchado porque sabíamos que esto día pasar", dijo Labourdette. Además, afirmó que "este es un reclamo de docentes, madres y padres, y distintas organizaciones que están muy involucradas".

Por último, aseguró que de no mediar en el corto plazo una respuesta contundente a la problemática de las aulas superpobladas "realizaremos una movilización masiva con todos los sectores, y no sólo con representantes como ha sido en el día de la fecha".