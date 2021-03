Doble pesadilla: la Policía lo busca por error y una bandita para vengarse

Horas de angustia e incertidumbre vive un pareja desde el pasado jueves luego de que un grupo de personas asaltara su vivienda ubicada en 127, entre 77 y 78. Según explicó el damnificado a este diario, este episodio de inseguridad “marcó un antes y un después” en su vida y lo obliga al día de hoy a tener que esconderse junto a su esposa y su pequeño hijo de dos años en una dirección desconocida, ya que fue “amenazado de muerte” por la banda que cree que lo despojó de sus objetos personales.

La pesadilla para este joven de 19 años comenzó el pasado jueves. Después de dar un paseo junto a su esposa de la misma edad y su hijo, regresó a su vivienda y se encontró con todas las habitaciones revueltas y varios faltantes. Entre ellos, destacó una televisión, una garrafa y un colchón.

“Uno de los vecinos me dio el dato de que habían sido unos pibes que viven a la vuelta y que son conocidos en el barrio por ser amigos de lo ajeno. Entonces tomé la mala decisión de ir a hablar con ellos para ver si me podían devolver mis cosas ya que la situación está muy difícil para poder reponerlas”, señaló a este diario Ezequiel.

El joven relató que al llegar a la casa en la que presuntamente se escondían los ladrones, tocó la puerta, se anunció y, tras esperar unos minutos, un joven salió de la vivienda. “Yo pensé que íbamos a poder hablar pero al ver que salía con un revólver en la mano dije entre mí “me va a boletear’. Enseguida pensé en mi hijo y me tiré encima del pibe para que no me gatillara”, precisó.

Según indicó, se trenzó en una lucha cuerpo a cuerpo con su oponente y en pleno forcejeo “el pibe llegó a gatillar y se dio un tiro en el pie”. “Al principio quise ayudarlo pero después salí corriendo porque empezaron a salir más pibes después de que se escuchó el disparo. Al rato me enteré que el chico era menor de edad, que juega al fútbol y que la madre me había denunciado por intento de homicidio. En menos de una hora pasé de ser víctima a culpable. Ahora me andan buscando los ladrones para matarme y la policía para meterme preso”, expresó.