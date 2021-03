Llega INXS a los especiales de Éxito FM 99.1

En el ciclo de programas especiales de la radio Éxito FM 99.1, mañana le toca el turno a uno de los grupos más exitosos: INXS. La legendaria banda australiana formada por los hermanos Farriss en 1977 en Perth, será el protagonista de un especial de lujo, que comenzará a las 21 y se extenderá por una hora.

Entre el repertorio se encontrarán temas como What you need, Original Sin, Need You Tonight, New Sensation, Dissapear, Suicide Blonde, Beautiful Girl, Mystify, By My Side, Baby Don't Cry y Bitter Tears, entre otras grandes canciones que sacudieron el mundo de la música desde sus inicios.

De esta forma, la invitación de la Éxito FM 99.1 ya está hecha para mañana a la noche, por lo que se espera deleitar los oídos de sus oyentes con este compilado de temas de esta enorme banda de la música internacional.