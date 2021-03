Cayó de un puente en el arroyo El Gato y sobrevivió

Desde el 2022, Gustavo Fernández podrá festejar también su cumpleaños cada 15 de marzo, teniendo en cuenta lo que le pasó ayer y el resultado: cayó desde un puente de cuatro metros de altura, sufrió una importante herida en la cabeza y quedó internado fuera de peligro, confirmaron fuentes oficiales. Sucedió ayer a la mañana en 143 y 524, donde la víctima, de 35 años, fue hallada consciente, y verborrágico, con un corte en la cabeza.

Los vecinos que lo encontraron llamaron enseguida al 911, lo que acercó a policías que se entrevistaron con Fernández y lo acompañaron hasta que llegó la asistencia médica. Fue en esas circunstancias que el muchacho contó que varios sujetos desconocidos lo habían tirado desde ese puente que pasa por encima del arroyo El Gato, sin ofrecer otras explicaciones.

Una ambulancia del SAME lo trasladó al Hospital San Roque, donde los médicos lo suturaron y decidieron dejarlo internado en observación. Los investigadores no descartan que el incidente tenga como contexto un conflicto con familiares de su ex pareja y aclararon que la víctima tenía “un fuerte aliento etílico”.