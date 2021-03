Un plantel conmovido y angustiado por el violento asalto a Di María

El técnico del PSG, Mauricio Pochettino, reconoció las consecuencias que tuvo el violento asalto sufrido por Angel Di María en su domicilio, episodio de violencia extrema que incluyó un intento de secuestro.

El episodio delictivo tuvo lugar al mismo tiempo que el PSG estaba disputando un partido y con el correr de las horas, el temor y la angustia se fueron apoderando de los integrantes del equipo y el entrenador argentino se encargó de reconocerlo.

Pochettino se refirió al tema y contó cómo se vivió dentro del plantel el lamentable hecho que sufrió Fideo. "Hay situaciones extrafutbolísticas que tenemos que estar atentos y creo que los futbolistas son los primeros que saben, como nosotros, de la decepción de haber perdido los tres puntos, pero hay situaciones que ustedes ya saben...", advirtió el entrenador.

Además, agregó: "El grupo ya está preocupado, no sólo por la derrota, sino por otras cosas de las que seguramente ustedes ya tienen conocimiento. No es una excusa pero si hubo una bajada de energía no normal".

Para cerrar, sobre el tema expresó: "Por eso, cuando me preguntaban si habíamos hablando con los jugadores... Sí, hablamos con los jugadores, pero no de lo que pasó futbolísticamente. Ya tendremos tiempo de hablar de eso".