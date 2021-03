Marcela Morelo: “No imagino un mundo sin música”

“Los quiero mucho a los platenses, siempre me reciben con mucho amor”, dice al otro lado del teléfono Marcela Morelo, días antes de visitar nuestra ciudad, a la que llegará este sábado, a las 20, para presentarse en la sala de 58 entre 10 y 11. Y lo que se escucha en la voz es una mezcla de calidez y entusiasmo, de genuino cariño por los platenses y felicidad por volver a estar en los escenarios, algo que define como “volver a vivir para mi yo artista”.

“Volver a tocar es volver a volver a vivir mi parte artística, mi ser como artista. El año pasado sufrí bastante, fue muy fuerte frenar todo lo que tenía planificado para el año, la gira por Argentina, por España... Eso me influyó incluso a nivel físico, en mi cuerpo, mi mente, mi alma: mi trabajo es viajar, cantar y compartir lo que hago con la gente”, cuenta Morelo, en diálogo con EL DIA. “Y decí”, agrega, “que grabé un disco…”

Porque a pesar del parate que la pandemia provocó para los artistas, cerrando salas y levantando muros que evitaron el contacto con los músicos y el público, Morelo no paró: durante la pandemia grabó su décimo disco, “Tu mejor plan”, donde por segunda vez en su carrera interpreta canciones de otros grandes artistas (ya lo había hecho en “Otro Plan”, hace más de una década).

Morelo, que promete mostrar en La Plata ese material con “otras canciones de mi repertorio clásico”, decidió lanzar este disco de versiones por consejo de su marido, Rodolfo Lugo, su pareja también en la música: “Él me dio la idea: me dijo si no estaría bien grabar ese repertorio que yo cantaba cuando salía a laburar sola, en los bares de Buenos Aires, en algunas fiestas, dos o tres años antes de grabar mi primer disco”.

En aquellos días, dice la artista oriunda de Lanús, “hice de todo: grabé música para chicos, jingles, estuve en un grupo de música, pero en un momento me quedé sola y este repertorio me acompañó en ese momento. Era un repertorio de música latina, la música que se escuchaba en ese momento”.

Por su voz se pasearon por entonces, y regresan ahora, Cristian Castro, Chayanne, Ricky Martin, Celia Cruz, y esas canciones “dejaron un surco en la garganta, marcaron un momento muy interesante de mi vida como cantante, donde salía sola, me armaba las pistas, era el plomo, el músico, la manager, el flete, todo. Aprendí muchísimo. Y eso marcó mi vida, y ahora, grabando el disco en plena pandemia, pleno encierro, este repertorio vuelve a marcar un momento en mi vida: cuando todo era muy fuerte, muy triste, la música en casa no faltó. Hacer un disco fue muy reparador para nosotros”.

En ese sentido, dice la cantante de éxitos inoxidables como “La fuerza del engaño”, “no imagino un mundo sin música. La música acompaña muchos momentos de nuestras vidas, los más felices, de alegría, de festejos, de pasitos, del colegio, y también los momentos más tristes, oscuros, solitarios. La música realmente es… ufff, es sanadora: en mi casa nunca falta la música. De hecho, yo visualicé el disco como el arca de Noé”.

Cuenta Morelo que el año pasado, como a todos, el cotidiano se le volvió muy intenso. Los tres chicos en casa, las tareas del hogar, el encierro… Cuando salió el disco, explica, entendió que efectivamente se había tratado de una especie de arca: “Subíamos, literalmente, al piso de arriba de casa, donde tenemos el estudio, y cantábamos, escuchábamos, ensayábamos…”, cuenta.

“La música me hace sentir conectada con el universo, con otros tiempos, no esa vorágine del día a día”

Y de hecho, dice, “esa es la función que cumple en mi cantar: es un lugar donde yo entro y aunque esté muy mal, muy triste, me hace muy bien. Me vuelve al centro poder hacer música, sentarme a vocalizar, a hacer mi rutina, me hace sentir conectada con el universo, con otros tiempos, no esa vorágine del día a día. Cuando me pierdo en esa vorágine, retomo y me equilibro”.

Arriba en el arca, Morelo se enfrentó al desafío de tomar la música de ilustres artistas latinos y darle su propia impronta. Fue un trabajo de deconstrucción, explica: “Fuimos llevando las canciones a nuestro territorio. Sacábamos los acordes con la guitarra, y desde ahí intentábamos moverla, llevarla a mi forma de cantar, a la forma de hacer con mi marido”, relata. Así, por ejemplo, “Lo dejaría todo”, baladón de Chayanne, se transformó en una especie de rumbita, “se picó un poquito”, se ríe Morelo.

“La música es sanadora: en mi casa nunca falta la música. De hecho, yo visualicé el disco como el arca de Noé”

Pero ese proceso no implicó dejar de lado la autora. Al contrario, afirma: “Transitar por otras músicas, por otras palabras, no es dejar de lado la autora: es, de hecho, muy inspirador. Haber cantado este repertorio cuando era joven fue tan inspirador que me llevó a componer mucho, de hecho”.

Así es cómo en “Tu otro plan”, Morelo armó una pequeña playlist de su pasado y la hizo propia. Un procedimiento parecido, en un aspecto, al realizado en su anterior disco, “Los 20 de Morelo”, donde también volvía a su pasado, para armar una lista de 20 canciones clave de su propia carrera.

“Es verdad, vengo repasando el pasado… pero es mera casualidad”, dice entre risas la artista. “Se ha dado este repaso, es cierto, pero las canciones no tienen edad, en realidad. La música se hizo en un momento, uno puede investigar, pero un día te pega un tema, sin saber de qué artista, de qué época es”, agrega.

Aunque, reflexiona, “quizás se une un poco con la maternidad, el cambio en la familia, tener tres hijos de repente. Así que de alguna forma fue volver al pasado, pero con mis hijos”-

Pero así como cantar canciones de otros no implica dejar de lado la autora, viajar al pasado no es quedarse allí: “También estuve componiendo cosas”, cuenta Morelo, y agrega que está en un proyecto nuevo, aunque “no puedo contar nada”. Así que aún si viajó al pasado, y aún si todo estaba cerrado y gris, o quizás, justamente, por todo ello, a Morelo “se me abrieron espacios nuevos”.