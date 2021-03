Leche dolarizada: la cuota que Redrado le pasa a Matilda y que podría dejar de pasarle

En conceptos que no están claros, al menos para el público, Martín Redrado se comprometió a hacerse cargo de parte de la crianza de Matilda Salazar, la hija de quien fuera su pareja y con quien hoy mantiene un batalla mediática que está a punto de trasladarse al plano legal; con Burlando advirtiéndole en público a la rubia para que morigere su actitud “hostigadora” contra el economista.

Y aunque para el inconsciente colectivo Redrado es el padre de la criatura, la paternidad de la niña nunca fue confirmada. De todas formas, por un arreglo que la ex pareja supo acordar tiempo atrás, el economista le pasaría una mensualidad en dólares que, hasta que la nena cumpla los cinco años, está fijada en 13 mil; algo así como casi dos millones de pesos.

Según contó ayer Majo Martino en “Hay que ver” (El Nueve) estos números corresponden a un detallado plan de pago que tendrá vigencia hasta que Matilda tenga 18 años.

Cuando la nena llegue a los 5 y hasta que sea mayor de edad, en cambio, la cuota bajará de 13 mil a 10 mil dólares por mes.

“No tiene que pasar algo entre ellos, esto es más allá de si están juntos o no. La subrogación, que es carísima, la pagó él”, agregó la panelista y reveló que este plan de pago fue firmado ante un abogado.

Trascendidos los detalles de este acuerdo, Burlando insinuó que se meterá de lleno en este tema tratando de dilucidar qué fue lo que se firmó en concreto.

“Vamos a investigar bajo qué circunstancias fue firmado ese contrato. Una persona que se siente presionada puede firmar. Quien encendió la llama de toda esta situación fue Luciana con un tuit muy agresivo. Esto generó que Martín empiece a rever ciertas cuestiones”, advirtió el abogado platense, en referencia al primero de una serie de mensajes volcados en Twitter en el que, entre otras cosas, la mediática llama “lacra” al economista.

En este sentido, el letrado insistió con la posibilidad de llevar a juicio a Salazar en caso de que continúe con su escalada mediática contra su cliente.

“Acá no hay justificativo para atacar la dignidad de una persona. Es como agredir físicamente. Que se rectifique en una audiencia de conciliación sino va a juicio oral”, le mandó a decir Burlando a Salazar, ayer: él daba un móvil para “Los Ángeles de la Mañana” y ella se comunicaba vía WhatsApp con las panelistas del programa.

Furiosa, Luli rebatía las declaraciones del abogado diciendo que la que se sentía “hostigada” era ella y no al revés como decía Burlando.

“No podemos hablar de un hostigamiento de una persona que está ausente”, salió al cruce el abogado. Y cerró, contundente: “Redrado hace muchos años que no tiene vínculo con Luciana. Él la niega categóricamente. Y si tuvieran intimidad, ¿qué tiene que ver eso con una relación? Martín es un tipo muy caballero, muy respetuoso. Él siempre ha intentado cuidar demás situaciones de las cuales él no es protagonista. Ella es parte del pasado y eso no te puede estigmatizar toda la vida”.