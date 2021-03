Las restricciones que analiza el Gobierno ante el crecimiento de contagios

El crecimiento en cantidad de contagios de coronavirus y el temor por la llegada de una nueva ola de casos con fuerza, es una de las principales preocupaciones del Gobierno por estas horas.

Tras la cadena nacional del presidente Alberto Fernández, y de la conferencia de prensa de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, con algunos de sus pares, se realizó una reunión importante en Casa de Gobierno para definir los pasos a seguir.

Dicha reunión tuvo como protagonistas al equipo técnico del Poder Ejecutivo, junto a representantes de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), entre quienes evaluarán las nuevas medidas respecto a los vuelos, principalmente los provenientes de las zonas de alta circulación del virus.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró hoy que existe consenso con las provincias sobre la necesidad de bajar la mortalidad de la Covid 19 con la vacunación de las personas de "mayor riesgo" y de "desalentar los viajes al exterior" para evitar el ingreso al país de "nuevas cepas".



En una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada, tras la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), que reúne a los ministros de Salud de las 24 jurisdicción del país, Vizzotti reconoció que "la segunda ola es una posibilidad concreta en la Argentina".



"Queremos minimizar el ingreso de nuevas cepas, estamos trabajando en un corredor seguro para las personas que ingresan al país", dijo y recordó que "las fronteras para extranjeros siguen cerradas" desde el 24 de diciembre pasado.



En ese marco, transmitió el "consenso" que existe en el seno del Consejo Federal de Salud para "desalentar los viajes al exterior y el turismo" por el riesgo que implica, no sólo de contagios entre pasajeros, sino el "sanitario" de "traer al país nuevas cepas" de coronavirus.



A los que no viajan por motivos fundamentales, les pidió que eviten desplazarse hacia el exterior para "minimizar ese riesgo sanitario" que implica para el país la llegada de una nueva cepa de este virus.



Dejó en claro, sin embargo que en el gobierno "no estamos pensando en medidas de confinamiento; no estamos en marzo de 2020, la sociedad argentina ya tiene un aprendizaje".

REUNION DE MINISTROS DE SALUD

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, presidió hoy la primera reunión presencial del Consejo Federal de Salud (COFESA) -luego de más de un año de que fuera en forma virtual- donde las y los ministros de Salud del país analizaron estrategias para acelerar el impacto de la vacunación contra la enfermedad COVID-19.

Entre esas estrategias, se evaluó darle prioridad a la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra la enfermedad COVID-19 para lograr la protección de una mayor cantidad de personas y favorecer la vacunación de los mayores de 60 años.

En este sentido, la ministra nacional aclaró que lo que se está evaluando, en función de la evidencia disponible, es “diferir la segunda dosis unos meses pero no dejar de aplicarla”, lo cual no tiene consecuencias en el efecto de la vacuna e “incluso en algunos casos ha demostrado que es más eficaz”.

Países como Reino Unido y Canadá decidieron diferir la segunda dosis. En el caso británico se observó la reducción de las internaciones y muertes en un 90 por ciento en personas mayores de 60 años con una dosis.

Vizzotti señaló que en este momento el objetivo del plan de vacunación es bajar la mortalidad ya que “ningún país ahora está vacunando la cantidad de personas necesarias para eliminar la transmisión”. Además mencionó que se está a la espera de la aprobación de la vacuna de Sinopharm para mayores de 60 años para fortalecer la vacunación de este grupo y darles prioridad, un objetivo en el que coincidieron sus pares provinciales.

En una presentación sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en el país, la directora nacional de Epidemiología, Analía Rearte, expuso que el 85 % de los casos se concentró en los menores de 60 años mientras que el 83 % de los fallecidos tenían más de 60, por lo que se priorizará en la vacunación a los adultos mayores.



La ministra indicó que tras un relevamiento a nivel nacional, el 86 % del personal de salud del país recibió al menos una dosis y alrededor del 50 % el esquema completo.

Por su parte, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli, explicó que 18 países tienen el 88 por ciento de las dosis ofrecidas en el mundo. “Todos esperamos que la producción crezca y que la distribución se incremente en forma sostenida”, aseguró y añadió que Argentina tiene contratos firmados por 65.400.000 dosis y que continúan todas las negociaciones posibles con otros proveedores”.

En cuanto a la preparación para minimizar el impacto de la segunda ola, la ministra aclaró que este año “el partido se juega en el en territorio, no en las camas de terapia intensiva”, ya que el sistema de salud se amplió al máximo. Por lo que el objetivo es la identificación temprana y si se evidencia un aumento de casos “disminuir la circulación de personas en forma transitoria sosteniendo las actividades productivas, comerciales y económicas”.

La titular de la cartera sanitaria nacional solicitó a sus pares desalentar los viajes al exterior “ante el riesgo individual y sanitario de introducir una nueva variante del virus” como así también fortalecer el estudio de PCR al ingresar al país, la declaración jurada y el control del cumplimiento de los 10 días de aislamiento desde el resultado de la PCR

Durante la apertura del encuentro Vizzotti destacó la importancia de “tener un encuentro federal con las ministras y ministros de Salud de las 24 jurisdicciones y sobrepasar cualquier diferencia política. Tenemos la bandera de la salud más allá de cada situación”.

Finalmente, las y los ministros recordaron al subsecretario de Articulación Federal, Pepe Guccione, y a todos los que perdieron la vida en esta pandemia.