Entre la emoción y los cuidados, iniciaron las clases presenciales

Emoción, situaciones atípicas, docentes y auxiliares que buscaron resguardar los protocolos sanitarios para evitar que los chicos guarden el distanciamiento social, fueron algunos de los datos que dejó el primer día de clases en la Ciudad.

Mientras en buena parte de las escuelas primarias y jardines de infantes regresaban a las aulas, en otros co legios lo hicieron de manera virtual y hubo casos como el de la Primaria 12 donde la comunidad educativa fue a la puerta del colegio a protestar por falta de obras (ver aparte).

En la Provincia, más de 4 millones de estudiantes de nivel inicial y primario comenzaron las clases ayer. Lo hicieron con una modalidad combinada: jornadas presenciales y otras de forma virtual remota para evitar la concentración de personas.

En el marco de la pandemia de coronavirus, hay estrictos protocolos que fijan la cantidad de alumnos por aulas, distanciamiento social y el uso de mascarillas.

EL DIA recorrió ayer desde la mañana distintos establecimientos educativos para dar cuenta de cómo fue el inicio del ciclo lectivo 2021, luego de un 2020 marcado por la enseñanza remota.

En nuestra ciudad, de los 190 establecimientos de nivel inicial y primarios, de enseñanza pública, muchos no pudieron comenzar con las clases presenciales. Al menos el 20 por ciento tuvo que hacerlo de manera remota porque los establecimientos educativos no pueden garantizar el regreso a las aulas, porque faltan que se realicen obras de distinta magnitud.

La presencialidad en la provincia de Buenos Aires regresó el 17 de febrero pasado, cuando volvieron a las aulas para recuperar contenidos 1.100.000 estudiantes bonaerenses que tuvieron trayectorias discontinuas con sus docentes durante el año pasado, en el que las clases tuvieron un formato virtual.

Cabe destacar que el 8 de marzo será el turno de los estudiantes de las escuelas secundarias.

En la Escuela Italiana, de calle 55 entre 10 y 11, la directora del establecimiento, Mirta Garmendia, sostuvo “que estamos muy atento a este primer día, que es muy particular. Por la mañana los chicos han merendado en el patio, cada uno ubicado en una burbuja, a una distancia de un metro y medio, que está demarcada”.

Garmendia explicó que el colegio puso en marcha una “declaración jurada consiste en que los papás declaran que los nenes no tienen ningún síntoma”. El trámite debe hacerse cada 48 horas. colocando la firma de los padres o responsables de los alumnos que llevan al alumno al colegio. Los docentes fiscalizan que esas declaraciones estén firmadas. “En caso de haber un caso sospechoso -ojalá que no- a ese niño o docente se lo aisla en un aula reservado para ellos”, agregó la directora del establecimiento educativo.

“El ingreso fue muy bueno. Tenemos en el edificio histórico dos puertas. Se hizo en dos turnos diferentes: a las 7.45 y a las 8, entonces ingresaron por las dos puertas. Las docentes colocaron carteles para que se vayan ubicando. Fue muy organizado y con el transcurso de los días esto va a ser mucho más fácil, más ágil porque cada niño va a saber en qué aula está”, señaló la directiva.

Se estima que unas 4.000 escuelas pueden garantizar presencialidad todas las semanas

Las expectativas por el retorno al aula podía apreciarse también en el acceso de la Escuela Primaria Nº 62, de Diagonal 73 y 16. Marta, madre de Rodrigo, expresó que “estamos muy contentos de que empiecen las clases”.

“Ellos van a venir una semana sí y otra no, durante cuatro horas. Y la semana que viene van a tener virtual”, agregó.

Federico, papá de Benjamín, del sexto grado, contó que el chiquito “tendrá que venir esta semana y la semana que viene será virtual, y tengo otra nena que también va a tener una semana presencial y otra virtual”.

Asimismo, en la puerta del colegio Monseñor Alberti, de 19 y 63, una madre contó que “estamos comenzando el año de una forma muy distinta, muy feliz. Mi hijo, Lorenzo, está muy contento. Ellos van a cursar una semana por medio, salvo los miércoles. Entran a las 8 y salen después de las 11”

Luciana, madre de Felicitas, dijo que “los sufrimos todo el tema social, va a ser una semana y otra también con la modalidad virtual, tres horas por día”. “Tengo dos chicos más de nueve y de dos años y medio. Me divido los horarios porque tengo que trabajar. Hay que cuidarse de a poco”. Los barbijos no se lo pueden sacar, se controla mucho adentro. Un día que no vienen, los miércoles, paran para desinfección del colegio”.

Mariano, padre de Amalia, de 5 años e ingresante, comentó que ella está un poquito nerviosa y contenta”. En tanto que Eugenia y Marcelo expresaron sentirse “chochos” porque su hija también comienza el primer grado.

Por su parte, el intendente Julio Garro participó ayer a la mañana de una jornada de voluntariado en el Jardín “Alfonsina Storni” en donde se puso en valor el establecimiento de cara a la vuelta de los alumnos. En ese marco, el Jefe Comunal celebró “la vuelta a la presencialidad” y afirmó: “Estamos convencidos de que el mejor lugar para los chicos es en la escuela”.

A su vez, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, junto al ministro nacional de Educación, Nicolás Trotta, y la titular de la cartera educativa provincial, Agustina Vila, estuvo en el Jardín Juana Manso de Ensenada para dar inicio formal al ciclo lectivo 2021, donde también inauguró la obra de infraestructura en ese establecimiento educativo.

ADVERTENCIA DE LOS DOCENTES

Los gremios docentes subrayaron que las clases presenciales se mantendrán en la medida en que desde el Estado se garantice el cuidado de la salud de maestros y alumnos. En las 16 mil escuelas de nivel inicial, primaria y secundaria de gestión estatal y privada de la Provincia deberán cumplirse las pautas establecidas en el Plan Jurisdiccional para un Regreso Seguro a las Clases presenciales.

Esos protocolos establecen normas obligatorias y orientativas para la organización institucional y pedagógica de los establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades de enseñanza.

Así, determinan que la cantidad de alumnos en forma presencial dependerá de la superficie con que cuenta el aula, debiéndose mantener una distancia de 1,5 metros entre estudiantes y de 2 metros con la o el docente. Contempla que la jornada escolar es de 4 horas, incluyendo tiempos de descanso; que el uso de tapaboca es obligatorio para los estudiantes desde el nivel primario en adelante y que a partir de la sala de 3 de nivel inicial se promueve su uso todo el tiempo que sea posible.

La ventilación natural de los ambientes, especialmente de las aulas, debe realizarse en forma permanente, aunque si por razones climáticas o de otra índole las puertas y ventanas no pueden permanecer constantemente abiertas, deberán abrirse cada 20 minutos durante un lapso de cinco minutos.

El protocolo dispone también que se deben pautar horarios escalonados de ingreso y salida de la escuela para evitar concentraciones.