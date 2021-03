Motochorros lo atacaron a botellazos para quitarle el bolso y el celular en 13 y 90

Un violento asalto ocurrió ayer a plena luz del día en un sector de Villa Elvira. El hecho tuvo como víctima a un hombre de 42 años que fue abordado en la esquina de 13 y 90 por dos sujetos que se trasladaban en motocicleta y que le propinaron un botellazo en la cabeza para despojarlo de sus pertenencias.

Según contó un familiar de Leonardo Rodríguez a este diario, eran las 6 de la mañana y se dirigía a la casa de su hermano para realizar un trabajo cuando fue interceptado por los violentos ladrones. “Salió temprano porque la idea, justamente, era evitar que le robaran. Ayer por la tarde había ido a visitar a su hijo que vive a pocas cuadras del lugar del robo. Su plan era cenar con él y después venirse para mi casa. Pero con el tema de la inseguridad le advertimos que mejor se quedara en lo de su hijo y que viniera temprano”, contó la cuñada del damnificado en diálogo con EL DIA.

El hombre debía llegar a la intersección de las calles 20 y 87 pero en el camino fue abordado por los asaltantes. “Nos contó que uno se bajó de la moto y le dijo que le entregara el bolso que llevaba y el teléfono. Los ladrones tendrían a lo sumo 20 años”, recordó.

Según el relato que hizo la víctima a su hermano y a su cuñada, tras varios segundos de discusión y forcejeo y al ver que su secuaz era incapaz de concretar el asalto, el conductor tomó del pico una botella de cerveza que llevaba en la mano y se la partió en la cabeza.

El ataque causó el efecto deseado por los ladrones: el golpe dejó confundido y aturdido al hombre y fue así que lograron sacarle el bolso con ropa que llevaba y su teléfono.

Aparentemente, Rodríguez permaneció varios minutos tirado sobre la vereda hasta que logró recobrar el conocimiento. “No me acuerdo cuánto estuve tirado ahí. Lo que me acuerdo es que se me ocurrió ir a la comisaría octava para hacer la denuncia y ver si me podían ayudar a recuperar mis cosas. Pero cuando ingresé un policía me dijo que antes de tomarme la denuncia tenía que ir a un hospital para constatar las lesiones”, señaló en un audio.

“No quisieron tomarle la denuncia. No sé qué lesiones querían que constatara. Era evidente que lo habían golpeado. Tenía la cara hinchada, la nariz raspada y un corte en el cuero cabelludo del que le salía mucha sangre. No se entiende tanta desidia”, señaló la cuñada.

Por si fuera poco para este hombre, según sostiene la cuñada, tampoco lo quisieron atender en los centros de salud a los que acudió. “Quizás fue porque andaba un poco confundido por el golpe. Pero ni en el San Juan de Dios ni en el San Martín le quisieron ayudar con el trámite”, manifestó indignada la mujer.

“Esto que le pasó a mi cuñado es muy grave. Es una doble victimización. Después de sufrir un robo cargado de violencia lo obligan a tener que realizar una serie de engorrosos trámites en lugar de salir de forma inmediata a ver si pueden encontrar a los ladrones. Y lo que sucedió en el Hospital no tiene nombre. Pudo haber tenido fisurado el cráneo y no nos hubiésemos enterado hasta que pasara algo grave”, señaló la mujer.