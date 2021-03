Echaron a la militante de 18 años de Avellaneda que recibió la vacuna contra el coronavirus

La joven de 18 años que milita con el ex intendente de Avellaneda y actual ministro de Hábitat y Vivienda, Jorge Ferraresi, que generó un gran revuelo al exhibir en las redes sociales el carnet que se le entrega a las personas que fueron vacunadas contra el coronvirus en provincia de Buenos Aires, fue echada del cargo que ocupaba en la municipalidad de Avellaneda.

Stefanía Desiree Purita Díaz había provocado una fuerte polémica en el marco de la vacunación VIP que con apenas 18 años, no integrando ninguno de los grupos de riesgo y al parecer sin ninguna enfermedad preexistente, fue vacunada contra el COVID-19.

La joven, quien dijo haber recibido una dosis de la vacuna china Sinopharm, justificó haber sido inoculada por cumplir tareas en educación y hasta subió una captura de que le dieron el turno por la app y no fue acomodado.

Militante de la Agrupación Eva Perón que dirige Ferraresi fue vacunada con la primera dosis de Sinopharm, la vacuna de origen chino, según se lee en la libreta que ella misma publicó en las redes sociales.

La decisión habría sido de la jefa de Gabinete de la municipalidad de Avellaneda y esposa de Ferraresi, Magdalena Sierra, quien decidió suspender la beca y prescindir de los servicios de la joven, quien se desempeña en la subdirección de Ceremonial y Protocolo, a cargo de Juan Alba Musich, cuñado del ministro de Hábitat y Vivienda.

La joven en cuestión suele publicar fotos con Ferraresi no solo cuando era intendente de Avellaneda sino también en los pasillos de la Casa Rosada, donde se desempeña como funcionario nacional. "No me alcanza el corazón para expresar tanta gratitud. Mi admiración, lealtad y cariño por siempre", escribió la joven en un posteo en las redes en la que se la ve junto a Ferraresi.