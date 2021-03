Fernando Burlando le respondió a Beto Casella y dio detalles de la audiencia con Yanina Latorre

La dura batalla mediática y judicial entre Yanina y Beto Casella sigue sumando capítulos. La semana pasada, fue luego de que el conductor que contó detalles de la conciliación que mantuvieron por Zoom tras la denuncia de ella por “hostigamiento".

Ella, con su lengua filosa le respondió con dureza: "Él se hace el buenito, el simpático, pero está todo el tiempo subestimando al otro. Cuando Beto me agrede, a mí me lastima. Me jode porque desde el 2017 le digo que me deje de nombrar... Él la empezó conmigo”.

Ahora el que habló fue Burlando. "¿Le querés contestar a Beto Casella?", le preguntó Pía Shaw, la "angelita" que este año se sumó al ciclo de Ángel de Brito.

"Fue un día en que la persona que estaba citada por la Justicia por una contravención era Casella", planteó Burlando, dejando clara su posición desde un primer momento.

"Dijo que eras mal abogado, que era un mamarracho la carta documento que le mandaron", le comentó De Brito.

"Yo no le mandé ninguna carta documento, tendría que ver quién se la mandó. Yo lo denuncié, y la denuncia se instó en la justicia contravencional, ni yo ni nadie de mi estudio le mandó una carta documento", respondió el abogado.

El resultado de aquella mediación fue que Beto no le dedicara más informes en Bendita a Yanina, quien denunciaba "hostigamiento" de parte del programa. Según Beto, él respetó esa decisión por su propia voluntad y no por una obligación de la Justicia.

"Él fue a una audiencia en la que tuvo que asumir un compromiso y un compromiso honesto, me parece fantástico lo que hizo Beto y lo que hizo la propia Justicia... Un compromiso que están respetando, creo yo", opinó Burlando.

Pero Yanina lo corrigió rápidamente: "No, ya no se respeta, ya hicieron informes...", marcó en tono de reclamo. "Tendremos que verlo Yani, a mí se me escapan algunas cosas...", la contuvo el abogado.