Fabián Doman se vacunó contra el covid en Miami: "Te conmueve"

Fabián Doman sorprendió a sus oyentes de Doman 910 (La Red) desde Florida que unos minutos antes se había vacunado contra el coronavirus. “Estoy espectacular, estoy como los dioses”, aseguró en su programa. “Primero quiero decir que me vacuné hace 45 minutos. No lo transmití en vivo porque me iban a matar. Lo hice en una fila que estaba llena de venezolanos, españoles, italianos, argentinos y norteamericanos. Me llamó la atención el crisol de nacionalidades porque no hay vacunas en todo el mundo”, contó.

El conductor de Intratables contó cómo pudo vacunarse en Estados Unidos. “Acá no venis y te vacunás. No es que pasé a comprar pan y me vacunaron. No es 'me pongo bronceador y me voy a vacunar'. Hay que llenar formularios, documentación, y en mi caso, yo me presenté con mi documento argentino, y cuando me identificaron, presenté más documentación perteneciente a circunstancias mías y bajo una normalidad absoluta. No me colé en ninguna fila”, detalló.