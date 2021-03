Isla Mujeres vuelve a tocar en La Plata: “Escribimos muchas veces desde el enojo"

En medio de la pandemia, apareció en las bateas digitales una música tersa, profunda, de suaves voces y cadencias, y sintetizadores pop, pero sin perder la potencia de las guitarras épicas: en “Secreto”, el segundo disco de Isla Mujeres, el combo conformado por Amparo Torres en voz y guitarra, Julia Barreña en voz y teclados, Elena Radiciotti en bajo y voz, y Faustina Sagasti alimentaba su indie rock de texturas electropop, voces souleras y ambient, incluso algo de autotune como efecto, en diez temas que fueron a la vez bálsamo en la soledad cuarentenada y grito -susurrado- de resistencia

Y esa, afirma Torres, fue parte de la misión de la banda: “Secreto”, el disco que la banda presentará mañana por la noche en la Ciudad (a las 20, en la sala de 43 entre 7 y 8) se grabó en 2019 y en los primeros meses pandémicos se preguntaron qué hacer con el material. Pero la pandemia se extendió, e Isla Mujeres llegó a la conclusión de que “siempre un disco nuevo, para la gente, está bueno. Y quizás incluso estaban todos más predispuestos a escuchar algo nuevo, y generás cosas que pueden estar buenas en la gente que está encerrada en su casa”.

Es que, dice Torres en diálogo con EL DIA, “la música es un canal de comunicación muy zarpado, nos hizo mantenernos más conectados. El arte salvó muchísimo en el encierro, nos recontra salvó, a mi me salvó un montón. Y nunca se dejó de producir: los momentos cambian, las situaciones concretas, el contexto hace que una produzca de una determinada manera, pero no deja de haber producciones. Han salido cosas muy buenas de todo esto”.

Levantado el confinamiento, la banda tocó en algunos shows al aire libre, pero no regresó a La Plata, el lugar que las vio nacer: el reencuentro se dará mañana, con el show “más largo de toda nuestra historia: es una fecha solo nuestra, así que aprovechamos y metemos todo”: no solo presentarán el disco nuevo, también habrá lugar para los viejos himnos, invitados y sorpresas.

Pero “Secreto” tendrá un lugar central, en la puesta del show, en el clima, las luces, las atmósferas, más lejos de “Otras”, su trabajo de 2017, y más cerca de “Secreto”, un disco de suntuosa producción trabajada codo a codo con Antu La Banca, “que viene de un lado más pop, con sonidos más electrónicos”.

“La búsqueda en la posproducción tuvo que ver un poco con eso”, confirma Torres, “pero son temas que son canciones nuestras, se escuchan las guitarras, se escucha la formación clásica de una banda de rock”.

Ese alma, esa esencia de las canciones de Isla Mujeres también asoma en las letras: otra vez hay canciones de vivencias, canciones íntimas, desnudas; también canciones donde gritan todo lo que no les gusta. “Escribimos muchas veces desde el enojo, nos sale así, desde un lugar de hartazgo: lugares donde una ya no quiere estar, cosas que una ya no soporta”, dice Amparo.

Un grito de enojo y resistencia que aterriza en un momento particular en el mundo, de cambios, avances, pero también de resistencias. ¿Cómo soportar estas resistencias conservadoras? “Estamos en un punto de inflexión muy grande a nivel mundial, y eso es importante verlo, porque a veces pensamos que es algo que nos pasa a nosotras, tomamos todo como si fuese una complicación o una crisis para el grupo, o personal. Pero este es el momento donde hay que buscar lazos con el colectivo, aferrarse a sus pares: así como hay una crisis muy grande, hay mucha gente que está haciendo un montón de cosas, incluso culturales y creativas, que son fundamentales. Sin respuestas concretas, porque nadie las tiene”, opina Torres. Así, enlazadas con el colectivo, nació “Problema”, canción surgida de un encuentro de mujeres que cierra el disco, donde se repite un desafío: “¿Cuál es el problema?”.

Pero, avisa Torres, también ya va siendo tiempo de que ciertas resistencias se disipen y que esa pregunta, recurrente, sobre la vida en una banda de mujeres en un ámbito masculino tiene que empezar a disolverse. La vienen respondiendo desde 2014, cuando fundaron el combo, y “un poco ya fue. Pero no ya fue porque cambió el panorama, o haya igualdad de condiciones, sino porque las bandas de pibas están yendo igual a tocar, ocupan lugares, hay festivales, hay públicos cansados de ver los mismos formatos, las mismas corporalidades”.

“Cada vez hay más pibas que están tocando, que forman parte de producciones musicales, que tienen mucho para decir. Entonces, también, esperamos que esa pregunta no esté más, pero que estén otras preguntas: no significa invisibilizar, pensar que como hay mujeres en el escenario no se habla más del tema”, sigue Torres.

Isla Mujeres se presentará mañana por la noche en el marco de una pequeña gira en la que se han reencontrado con su audiencia tras el cierre de todo por pandemia. “Veníamos con un ritmo agitado de fechas… y de repente, dejar de tocar fue bastante angustiante”, confiesa Torres, que esperaba el retorno al vivo porque “tocar es lo que más genera movimiento”. Incluso con protocolos, barbijo, distancia social: “Quisiéramos que haya pogo, en algunos momentos del show la gente baila, y lo lindo es juntarse, pegarse al cuerpo del otro… pero eso no significa que la gente no lo disfrute. Hay que acostumbrarse a eso, y entender que la gente igual la pasa bien”.