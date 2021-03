El día que Alberto Fernández dijo que no iba a reformar la Justicia

El 19 de julio de 2019 Alberto Fernández era candidato a presidente por el Frente de Todos. Todavía no se habían realizado las PASO que marcarían una tendencia de lo que sucedería finalmente en el mes de octubre.

Ese día estuvo en la ciudad de Córdoba y en el marco de una áspera entrevista, plagada de cruces con el periodista Mario Pereyra, fallecido hace poco tiempo, habló de la Justicia, de las propuestas que desde su espacio hacían para modificarla y cuál era su postura.

"En la actualidad están hablando que hay que cambiar la Justicia", lo interpeló Pereyra, a lo que Fernández respondió cortante: "Yo no dije eso".

"Bueno, pero la gente de su partido", insistió Pereyra, quien le pidió entonces que se refiriera al tema.

"Yo nunca dije semejante cosa. Yo no voy a hacer eso. Grábelo y lo va a guardar de recuerdo proque no me va a poder retrucar nada. Guardeló, porque yo no miento. El que miente es Macri. Yo soy hijo de un juez, respeto el Estado de Derecho. Hace 30 años enseno en la Universdiad de Buenos Aires. No borro con el codo lo que les enseño a mis alumnos".

El lunes último, durante la apertura de sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa, le dedicó un extenso párrafo a la reforma judicial que viene impulsando desde que asumió la Presidencia.

"Con el sólo propósito de mejorar la calidad institucional de la República, quiero pedirle al Congreso con muchísimo respeto que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial", subrayó el Presidente en este punto y advirtió que "así lo prevé nuestra Constitución Nacional".

"Institucionalmente, alguien debe ocuparse de ver lo que ha ocurrido y ver lo que está ocurriendo en la administración de Justicia de nuestra República", y luego aclaró: "No para interferir en sus decisiones, si no para que sirva cumpliendo el rol que el Estado de Derecho le ha asignado".

Una de las medidas que anunció, en consulta con los gobernadores, es la idea "de promover la creación de un Tribunal Federal de Garantías", en aplicación del artículo 125 de la Constitución.

"Tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y se podrá llegar por vía del recurso extraordinario", detalló el Presidente en su discurso, que era escuchado por ministros del Gabinete desde los palcos de la Cámara de Diputados, mientras que los cinco integrantes de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, seguían los acontecimientos de manera virtual, desde el Salón de Acuerdos del Palacio de Tribunales.

"La Corte podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución expresamente le ha dado", fundamentó Fernández al anunciar esa idea.

Horas más tarde, el senador ultrakirchnerista Oscar Parrilli hablaría del proyecto de formar una comisión bicameral para evaluar la actuación de los jueces, aunque después la ministra de Justicia Marcela Losardo salió a aclarar que dicha comisión no tendrá atribuciones de sancionar ni remover a los magistrados.