“¿Quién está preso en este país por lesiones leves y 4 puntos de sutura?”

Juan Ignacio Buzali, el esposo de Carolina Piparo que está detenido por atropellar a dos jóvenes que circulaban en moto durante la madrugada de Año Nuevo, habló por primera vez con la prensa desde la cárcel. “La vi a ella con un revólver en la cabeza y dije ‘otra vez no nos puede estar pasando esto’”, aseguró Buzali en el reportaje.

“Imaginate que lo que veo en televisión es que a los delincuentes los van soltando uno a uno y a mí me viene a buscar la Policía. ¿Cómo puede ser? ¿A ellos los sueltan y a mí me meten preso?”, continuó el marido de la diputada provincial.

“¿Quién está preso en este país por lesiones leves, por cuatro puntos de sutura?”, se preguntó Buzali. Y siguió: “Decime qué justiciero llama al 911. Yo llamé seis veces. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Para decir ‘sí, señores, voy a ir a asesinar a alguien’?”, se defendió Buzali.

El marido de Piparo está con prisión preventiva desde el 12 de febrero por orden de la jueza de Garantías Marcela Garmendia y a pedido de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, por el delito de “homicidio en grado de tentativa”.

En la resolución, la magistrada consideró que “sin importar las consecuencias de su accionar y con claro desprecio por la vida ajena y debiendo representarse el resultadomuerte, embistió con el frente de su vehículo el sector trasero del motovehículo que transitaba delante suyo y en la misma dirección”.

El hecho por el que está detenido Buzali ocurrió en la madrugada del 1 de enero, cuando su esposa denunció que fue asaltada por tres parejas de “motochorros” en la calle 47 entre 15 y 16, en momentos en que su marido estacionó para dejar a su padre en su casa.

Según la legisladora, cuando se dirigía con su esposo a realizar la denuncia a bordo de su Fiat 500L negro con techo blanco, volvieron a ser interceptados por los que creyeron que eran los mismos delincuentes que los habían asaltado.

En la calle 21 y 40, Buzali chocó por detrás a una de las motos y siguió circulando a toda velocidad, seguido por otros motociclistas que estaban con los heridos.

“Hoy sí me arrepiento de haberlos seguido, porque la verdad es que no está preparada la fuerza para responder a urgencias. No está preparada”, dijo. También relacionó su detención con la carrera política de Píparo: “Mi mujer es una piedra en el zapato para cierto sector de la política, donde la puedan dañar, la van a dañar”, aseguró. Y cerró: “Nunca me imaginé preso. Estoy acá adentro, veo que mis hijas me hablan por zoom, empiezan el colegio y estoy acá”, dijo Buzali mientras lloraba. “Mi mujer no da más. Yo soy una persona de clase media. Me quedé sin ingresos, porque me suspendieron en el trabajo, lógicamente”.