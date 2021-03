Hasta la NASA tuvo que explicar la aparición de extrañas luces rojas en el cielo

Las fotos y videos de luces rojas en el cielo de medio oriente llamaron la atención de muchos internautas. Y por el episodio hasta la NASA tuvo que salir a dar explicaciones.

Lo cierto es que un supuesto ataque de misiles contra una instalación de carga de petróleo, utilizada por las fuerzas opositoras respaldadas por Turquía en el norte de Siria, parecía haber provocado incendios en una amplia extensión de terreno donde suelen estacionarse camiones cisterna, según imágenes por satélite.

Grupos opositores sirias y al menos un organismo que monitorea la guerra atribuyeron a Rusia el ataque del viernes por la noche cerca de las poblaciones de Jarablus y Al-Bab, cerca de la frontera con Turquía. En un reporte, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, dijo que buques de guerra rusos en el Mediterráneo habían lanzado tres misiles que alcanzaron refinerías de petróleo rudimentarias y camiones cisterna en la zona. En el ataque murió una persona y 10 resultaron heridas, según activistas de la oposición.

Imágenes por satélite de Planet Labs Inc. mostraban que un incendio había calcinado una zona cerca de Jarablus entre el viernes y el sábado por la mañana. Imágenes por satélite más antiguas del lugar, unos 75 kilómetros (45 millas) al nordeste de la ciudad siria de Alepo, mostraba cientos de camiones cisterna en la zona.

Una imagen del sábado mostraba marcas de quemado en toda la zona donde antes estaban los camiones. El sistema por satélite de la NASA de vigilancia de incendios, que identifica destellos asociados a incendios o explosiones, mostró fuegos en el momento el sábado de madrugada.

No fue posible verificar de forma independiente los reportes de misiles lanzados desde un buque ruso -algo poco habitual- y Rusia, que es un importante aliado del presidente Bashar Assad en la guerra civil iniciada hace 10 años, no ha comentado las acusaciones. La agencia estatal turca de noticias Anadolu informó de misiles balísticos, pero no dijo quién había realizado el ataque. Turquía y sus aliados de la oposición siria controlan gran parte del norte de Siria.