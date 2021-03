Escándalo por un audio de Marcelo Sain contra la Policía de Santa Fe: “Son unos negros pueblerinos”

Este lunes se filtró un audio de WhatsApp de Marcelo Sain, ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, en el cuál critica y descalifica a los efectivos de la Policía de Santa Fe.

“Ustedes son todos santafesinos que no sé qué mierda son. Los rosarinos se creen que son todos porteños. No se hablan entre sí. Se recelan. Hablan barbaridades a espaldas uno del otro. Como a mí me chupan un huevo todos, los rosarinos, los santafesinos, los de Reconquista, me chupan un huevo, la verga, me la chupan todos…”, comienza diciendo el funcionario.

“Creo que ustedes juegan en la primera D y yo juego en la primera A. Vos dirás que soy un hijo de puta, un fanfarrón, un turro. No, negro. Tengo muchos años de experiencia jugando en primera A. Ahora estoy en el vestuario de la primera D”, agregó.

Por último, lanzó contra la Policía de su provincia: “Y son… son unos negros pueblerinos. Les chupa un huevo lo que yo digo. Hacen lo que se les antoja (...). A las dos de la tarde están todos en la casa. Eso es lo que yo pienso de todos ustedes. Es la visión santafesina, pueblerina", y cerró: "Gracias a Dios que Dios atiende en la Capital Federal. Porque si no este país sería Uganda, hermano. Porque si Dios atendiese en Santa Fe estamos hundidos todos”.