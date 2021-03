VIDEO.- Viviana Canosa tras el 8M: "Las mujeres no somos siempre las víctimas, lo hombres también sufren"

La periodista Viviana Canosa formuló polémicas declaraciones en su intervención en Dicho esto, el programa que conduce Luis Novaresio por A24. Se refirió a la marcha de las mujeres por el 8M y comenzó su discurso así: "Cuando vos te vas pariendo la que se empodera sos vos".

"Yo no necesito que ningún presidente, ninguna ministra, ni ningún compañero de cualquier color me empodere, yo me empodero porque me siento libre", expresó la periodista sobre las políticas de género y sin mencionarlo criticó las medidas de Alberto Fernández y su decisión de crear un Ministerio Mujer, Género y Diversidades, en diciembre de 2019.

Fue en ese momento que intervino otra periodista, Rosario Ayerdi, quien retrucó con un comentario en favor del Gobierno: "Las mujeres sufrimos violencia y desigualdad, me parece bien que Viviana (Canosa) no necesite que la empoderen, pero muchas mujeres sí dependen del Estado. Bienvenida esta marcha, bienvenida si se politiza, bienvenida si sirve para que al menos una mujer deje de sufrir".

A Canosa no le gustó esta frase y contestó, interrumpiendo a su compañera: "¿Vos creés que los hombres no sufren? Porque sino estamos como que somos siempre las víctimas de todo. Yo no me siento víctima. Las mujeres no somos siempre las víctimas".

"Hay una mujer por día víctima de femicidio", le contestó rápidamente Ayerdi, quien aseguró que mueren más mujeres que hombres. Pero a Viviana Canosa no la conformó y pidió revisar las estadísticas.

En las redes sociales recibió una catarata de críticas, en su inmensa mayoría de mujeres. Durante buena parte del día su nombre fue tendencia en Twitter.