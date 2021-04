Clavos, alambres y tornillos: hay faltantes en las ferreterías

Distintos insumos que son esenciales para la construcción y el mantenimiento o las reformas hogareñas están en falta desde hace varias semanas y hay preocupación en las ferreterías por la escasez de estos productos, la mayoría de fabricación nacional. Según advirtiera oportunamente la Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina (Cafara) faltan sobre todo productos como alambres, clavos, tornillos y chapas, situación que se refleja en los comercios platenses, donde ratificaron el faltante de insumos durante una recorrida de EL DIA.

“Esto es algo histórico que nunca ha pasado en el país y hay personas que no pueden seguir con las obras de construcción en sus casas porque no hay clavos; esto creo que se ha dado por diversos factores, entre ellos la pandemia, las grandes siderúrgicas del país han tenido que apagar sus hornos, una producción parada por 45 días y las importaciones, aunque no han crecido en gran medida respecto a años anteriores”, deslizó recientemente en declaraciones periodísticas Sergio Angiulli, titular de la Cámara nacional.

Leandro, dueño de una ferretería tolosana dijo a EL DIA que “faltan un montón de cosas. Alambre no hay, no se consiguen. Clavos lo mismo. Y otras cosas que son esenciales y que no hay. Alambre ahora conseguimos pero a un precio carísimo, pero tenés aunque sea algo para no decir no. Y hay cosas que directamente no se consiguen. Le pedís a un montón de proveedores y no hay”.

Ya días atrás la entidad nacional que nuclea a las ferreterías salió a plantear las dificultades y señaló que “si bien por la pandemia y la cuarentena la gran mayoría de los fabricantes de productos ferreteros tuvieron que alterar el ritmo de la producción por cuestiones, no puede dejarse de atender la alta demanda del sector de la construcción y refacciones”.

EN TODO EL país

Al respecto, el presidente de Cafara, Sergio Angiulli, expresó en el comunicado que “hemos detectado que esta problemática se ha replicado en todos los comercios del país provocando fuertes faltantes de insumos en el mercado interno argentino”.

Según la entidad, la falta de stock lleva a los ferreteros y los actores del sector a tener ciertos inconvenientes a la hora de enfrentarse a las necesidades de sus comercios.

Entre ellos, mencionó las “pérdidas económicas” porque “el comerciante no puede afrontar los gastos fijos del comercio al no tener ingresos por la falta de stock” de los productos.

También “paros parciales en la ejecución de obras, lo que implica que gran cantidad de trabajadores estén suspendidos”.

Y, además, “el enojo de los clientes que, al igual que los ferreteros, no comprenden cómo pueden faltar insumos básicos”.

Desde Cafara reclamaron “conocer las razones por las que existe esta faltante de insumos de producción nacional”, además de “poner en conocimiento la situación actual de la industria”.

“En algunos momentos han hecho entrega de productos racionalmente, pero es totalmente insuficiente ante una demanda que está esperando estas mercaderías para poder seguir construyendo”, completaron.

Menos ventas

Miguel, al frente de la ferretería de 7 entre 523 y 524 dijo que “en este momento están faltando productos metalúrgicos, como clavos, alambres y la tornillería. Se debe en parte a la pandemia, la producción y también podría ser la importación. Algo entra pero no hay continuidad y también faltan medidas”.

“Es difícil de sostener porque las ventas cayeron un 40 por ciento fácil. Al principio de la cuarentena se trabajó bien, pero empezó a caer en febrero, marzo fue desastroso y encima aumentan los precios permanentemente”, dijo Leandro, de una ferretería tolosana.

También en las pinturerías reconocieron inconvenientes con la provisión de ciertos insumos. “Hay que hacen que no se puedan producir las pinturas. No se sabe si es materia prima, falta de envases o problemas de la fábrica por la reducción de personal” por los cuidados para prevenir contagios de coronavirus, explicaron en una pinturería de Tolosa.

“Al principio (de la pandemia) se trabajaba bien porque las pinturerías tienen stock. Pero después se empezó a complicar con el tema de que la gente estaba en la casa, se dedicaba a pintar o arreglarla, las pinturerías trabajaron muy bien pero empezó a faltar mercadería”, deslizaron.