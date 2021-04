Una familia tipo necesitó en marzo $ 60.874 para no ser pobre

La canasta básica alimentaria (CBA) subió 4,5% en marzo respecto de febrero pasado, mientras que la variación de la canasta básica total (CBT) fue de 5%, con lo que una familia compuesta por dos adultos y dos menores a cargo requirió de $ 25.685 para no caer en la indigencia y de ingresos por $ 60.874 para no ser pobres, informó hoy el Indec.



En tanto, las variaciones interanuales de la CBA y la CBT resultaron del 48% y 45%, respectivamente.



La canasta básica alimentaria (CBA) se determina tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto, entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades.



La canasta básica de alimentos contempla Pan, galletitas de agua, galletitas dulces, arroz, harina de trigo, otras harinas (maíz), fideos, papa, batata, azúcar, dulces (dulce de batata, mermelada, dulce de leche) legumbres secas (lentejas, arvejas), hortalizas (acelga, cebolla, lechuga, tomate perita, zanahoria, zapallo, tomate envasado), frutas (manzana, mandarina, naranja, banana, pera) carnes ( asado, carnaza común, espinazo, paleta, carne picada, nalga, pollo, carne de pescado) menudencias (hígado), fiambres, huevos y leche.



También incluye queso (Queso crema, queso cuartirolo, queso de rallar), yogur, manteca, aceite, bebidas no alcohólicas (Gaseosas, jugos concentrados, soda), bebidas alcohólicas (Cerveza, vino) sal fina, condimentos (mayonesa, caldos concentrados) vinagre, café y yerba.