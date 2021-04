Los nominados al Oscar y una ceremonia readaptada por la pandemia

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood realizará hoy la 93° edición de los premios Oscar, atrasada dos meses debido a la pandemia, en una ceremonia con un formato readaptado para tener a sus nominados de forma presencial.

Se supo que la terna que premia el trabajo de Dirección estaría integrada por primera vez en la historia por dos mujeres: la realizadora estadounidense de origen chino Chloé Zhao, por "Nomadland", y la inglesa Emerald Fennell por "Hermosa venganza".



Durante la temporada de galardones cinematográficos, "Nomadland" y Zhao se transformaron rápidamente en las más reconocidas y llegarán a esta edición luego de haber arrasado en los Globos de Oro, los Critics' Choice Awards, los Bafta británicos, los Independent Spirit Awards y los lauros de los sindicatos de Productores y de Directores.



Ese prontuario le sirve todas las posibilidades de triunfar a este drama protagonizado por Frances McDormand, que con una lente sensible y muy natural reflexiona sobre los desafíos emocionales ante un cambio rotundo de vida, a través de un retrato sobre el fenómeno de los adultos nómades que sobreviven viajando y trabajando de manera esporádica en Estados Unidos como consecuencia de la crisis económica de 2008.



De cumplir con las predicciones de las apuestas previas, Zhao se convertiría en la segunda mujer en recibir ese reconocimiento, luego de que Kathryn Bigelow lo consiguiera en 2008 por el drama bélico "Vivir al límite".



Por su parte, aunque con mucha menos perspectiva de llevarse el premio, Fennell, más conocida por su carrera como actriz -que incluyó papeles en "La chica danesa" de 2015 y en la exitosa serie "The Crown" como Camilla Parker-Bowles-, participa este año con "Hermosa venganza", su primer largometraje.



La explosiva cinta, que cuenta en el rol principal con la británica Carey Mulligan, cuenta la vertiginosa historia de una joven que, motivada por la furia y el dolor de su pasado, decide emprender una cruzada personal contra el machismo y aleccionar a los varones que ejercen violencia de género.

CON ESTRICTOS PROTOCOLOS

No obligarán a los nominados y a sus acompañantes a llevar mascarillas frente a las cámaras, pero sí pedirán a todos los asistentes que se cubran la boca y la nariz cuando estén fuera de plano, a fin de mantener la prevención en el marco de la pandemia por COVID-19.

“Esto es lo que tenemos que decir sobre eso: los tapabocas jugarán un papel muy importante en la historia de esa noche”, aseguró el reconocido director Steven Soderbergh, productor de la ceremonia junto a Stacey Sher y Jesse Collins.

En cuanto a lo técnico, también tendrá una puesta diferente. La ceremonia tendrá una estética de cine, se transmitirán en 24 frames por segundo y con un formato panorámico. “La razón para eso es que así podemos controlar la imagen, podemos controlar el sonido y podemos hacer que se sienta más integrado en todo del espectáculo”, expuso Soderbergh.

La transmisión oficial en Latinoamérica se podrá ver a través de TNT en español y TNT Series, con su idioma original. La cobertura comenzará con la previa “Punto de Encuentro TNT”, desde las 17.30 (COL / MEX) / 18.30 (CHI) / 19.30 (ARG) horas, y continuará con la gala de premiación a las 19.00 (COL / MEX) / 20.00 (CHI) / 21.00 (ARG) horas.

LOS NOMINADOS

“Mank”, película de Netflix dirigida por David Fincher, lidera la carrera con 10 nominaciones. Además, “The Father”, “Judas and the Black Messiah”, “Nomadland”, “Sound of Metal” y “The Trial of the Chicago 7” cuentan con seis nominaciones cada una.

El premio a la mejor actriz tendrá como aspirantes a Frances McDormand (“Nomadland”), Carey Mulligan (“Promising Young Woman”), Viola Davis (“Ma Rainey’s Black Bottom”), Andra Day (“The United States vs. Billie Holiday”) y Vanessa Kirby (“Pieces of a Woman”).

En tanto, el fallecido Chadwick Boseman podría lograr un Oscar póstumo al mejor actor por “Ma Rainey’s Black Bottom”. También fueron elegidos en este apartado Riz Ahmed (“Sound of Metal”), Anthony Hopkins (“The Father”), Gary Oldman (“Mank”) y Steven Yeun (“Minari”).

Por primera vez en la historia de los premios de la Academia, más de una directora ha sido nominada en la categoría de mejor dirección. Chloé Zhao (”Nomadland)” y Emerald Fennell (”Promising Young Woman”) fueron seleccionadas para competir contra Thomas Vinterberg (”Another Round”), David Fincher (”Mank”) y Lee Isaac Chung (”Minari”).

Zhao también se convirtió en la primera mujer asiática en ser nominada.

“Nomadland”, “El juicio de los 7 de Chicago”, “The Father”, “Judas and the Black Messiah”, “Mank, Minari: Historia de mi familia”, “Promising Young Woman “y “Sound of Metal” fueron las candidatas para pelear por el premio Oscar a la mejor película.

Mejor película

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor director/a

Thomas Vinterberg, Another Round

David Fincher, Mank

Lee Isaac Chung, Minari

Chloé Zhao, Nomadland

Emerald Fennell, Promising Young Woman

Mejor actriz protagónica

Viola Davis, Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

Frances McDormand, Nomadland

Carey Mulligan, Promising Young Woman

Mejor actor protagónico

Riz Ahmed, Sound of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins, The Father

Gary Oldman, Mank

Steven Yeun, Minari

Mejor actor secundario

Daniel Kaluuya, Judas And The Black Messiah

Sacha Baron Cohen, El juicio de los 7 de Chicago

Leslie Odom Jr., One Night In Miami

Paul Raci, Sound Of Metal

Lakeith Stanfield, Judas And The Black Messiah

Mejor actriz secundaria

Maria Bakalova, Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close, Hillbilly Elegy

Olivia Colman, The Father

Amanda Seyfried, Mank

Yuh-Jung Youn, Minari

Mejor fotografía

Sean Bobbitt, Judas and the Black Messiah

Erik Messerschmidt, Mank

Dariusz Wolski, News of the World

Joshua James Richards, Nomadland

Phedon Papamichael, El juicio de los 7 de Chicago

Mejor película internacional

Another Round (Dinamarca)

Better Days (Hong Kong)

Collective (Rumania)

The Man Who Sold His Skin (Túnez)

Quo Vadis, Aida? (Bosnia)

Película de animación

Onward

Over the Moon

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers

Diseño de vestuario

Emma

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Mulan

Pinocchio

Mejor documental

Collective

Crip Camp

The mole agent

My octopus teacher

Time

Mejor cortometraje documental

Colette

A concerto is a conversation

Do not split

Hunger Ward

A love song for Latasha

Maquillaje y peinado

Emma

Hillbilly Elegy

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Pinocchio

Mejor canción original

“Fight For You”, de Judas and the Black Messiah, música de H.E.R. y Dernst Emile II, letra de H.E.R. y Tiara Thomas

“Hear My Voice”, de El juicio de los 7 de Chicago, música de Daniel Pemberton, letra de Daniel Pemberton y Celeste Waite

“Husavik” de Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga, música y letra de Savan Kotecha, Fat Max Gsus y Rickard Göransson

“Io Sì” de La Vita Davanti a Se, música de Diane Warren, letra de Diane Warren y Laura Pausini

“Speak Now” de One Night in Miami, música y letra de Leslie Odom, Jr. y Sam Ashworth

Diseño de producción

The Father

Ma Rainey’s black bottom

Mank

News of the world

Tenet

Mejor edición

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor guion original

Judas and the Black Messiah (Will Berson, Shaka King, Keith Lucas y Kenny Lucas)

Minari (Lee Isaac Chung)

Promising Young Woman (Emerald Fennell)

Sound of Metal (Derek Cianfrance, Abraham Marder y Darius Marder)

El juicio de los 7 de Chicago (Aaron Sorkin)

Mejor guion adaptado

Borat Subsequent Moviefilm (Peter Baynham, Sacha Baron Cohen, Jena Friedman, Anthony Hines, Lee Kern, Dan Mazer, Erica Rivinoja y Dan Swimer)

The Father (Christopher Hampton y Florian Zeller)

Nomadland (Chloé Zhao)

One Night in Miami (Kemp Powers)

The White Tiger (Ramin Bahrani)

Mejores efectos especiales

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet

Mejor película corta de animación

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes People”

Mejor película corta de acción real

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

Mejor banda sonora

Da 5 Bloods, Terence Blanchard

Mank, Trent Reznor, Atticus Ross

Minari, Emile Mosseri

News of the World, James Newton Howard

Soul, Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

Mejor sonido

Mejor sonido

Greyhound

Mank

News of the World

Soul

Sound of metal