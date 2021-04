El alcalde de Miami ofrece vacunas a turistas internacionales

Luego de que una agencia de turismo platense diera cuenta del crecimiento de consultas por viajes a Miami, por turismo y por el interés de los clientes en la vacuna Pfizer que se aplica en los Estados Unidos, se conoció que el alcalde de North Miami Beach, Antonhy DeFillipo, ofrecerá a turistas internacionales para que viajen a esa ciudad a recibir la dosis contra el coronavirus.

El mandatario de la ciudad del estado de Florida anunció a la prensa que se han iniciado conversaciones con consultados de algunos países como Perú, Colombia y Honduras, entre otros, para que los turistas que lleguen a la ciudad puedan aplicarse la vacuna de Pfizer.

En este marco le respondió a los habitantes de Miami que cuestionaron el ingreso de turistas extranjeros ante el temor que se agoten las vacunas para los residentes de la ciudad. En ese sentido, dijo que "así lo hemos estado haciendo y hemos tenido miles y miles que han venido por nuestra puerta".

Según explicó, la vacuna requiere de una gestión mínima para los turistas que llegas desde otros países. "Sólo necesitan su pasaporte y la dirección del hotel o consulado para vacunarse", informó.

En Estados Unidos ya se aplicaron 200 millones de dosis, en tanto que en Florida se vacunó más del 40 por ciento de la población con al menos una dosis. Mientras avanza la vacunación el alcalde consideró que cuentan con una amplia disponibilidad de vacunas, con lo cual los requisitos para obtenerla son cada vez más flexibles.

No obstante, una normativa de la autoridad de Salud Pública establece un orden de prioridad de las inmunizaciones para los residentes de ese estado.

En medio de las consultas por viajes a Miami, desde una agencia platense señalaron que "no nos metemos en la logística de vacunación" porque " no se le puede garantizar al cliente que se va a vacunar. "Sí podemos orientarlo porque Estados Unidos no pone trabas para vacunar", dijeron.