El "turismo de vacunación" en Miami crece entre los platenses: cómo es y cuánto cuesta

El "turismo de vacunación" a Miami crece. Se trata de uno de los países en donde las campañas se mueven a ritmo acelerado, por lo que ciudadanos de otras latitudes -como las nuestras- eligen tomar un avión y asegurarse la dosis contra el coronavirus.

Por el momento los argentinos no tienen prohibida la entrada a Estados Unidos. Sólo exigen hisopados para poder ingresar y salir, por lo que el camino no tiene demasiados obstáculos. Es en ese marco que desde las agencias de viaje de nuestra ciudad dan cuenta de que reciben consultas sobre este "plan de viaje" que tiene como objetivo final la vacunación, más allá del descanso. Un plan que muchos famosos adoptaron y mostraron en las redes sociales.

Lo cierto es que el gobierno de Joe Biden alcanzó un hito esta semana en su batalla contra el coronavirus al llegar a las 200 millones de dosis anti Covid aplicadas. Según cifras oficiales, más de la mitad de la población adulta, incluidos mayores de 16 años, ya recibieron al menos la primera dosis de la vacuna para prevenir la enfermedad. Eso equivale a unas 135 millones de personas inoculadas desde que comenzó el proceso a finales del año pasado.

Como el problema de los ciudadanos ilegales no está resuelto en ese país, no se pide ser ciudadano para ser inoculado ya que la intención es vacunar a la mayor cantidad de la población posible. Es por ello que muchos aprovechan esa situación para viajar y aplicársela en Florida, pese a que rige desde enero el "Aviso de Salud Pública", el cual da prioridad a las inmunizaciones para los residentes de ese estado norteamericano. Según pasajeros que lograron vacunarse en Miami, "a lo sumo pueden pedir una cuenta bancaria", pero tampoco es una traba ya que se puede obtener en cualquier sucursal bancaria depositando 500 dólares que se pueden utilizar en el mismo viaje.

En las redes sociales son varios los argentinos que cuentan sus historias. Y todas coinciden en lo mismo: "Vas sin turno, sin papeles, solo con pasaporte argentino y te vacunan. Aterrizás a las 5 de la mañana, a las 8 te están vacunando".

Ahora bien, ¿cuánto cuesta la movida? Gonzalo Velázquez, de la agencia platense Vuela Viajes, contó que "las tarifas fluctúan y un pasaje puede costar máximo 2 mil dólares (unos 230 mil pesos)", pero advirtió que "hay pocos vuelos a Miami. Uno de America Airlines y uno de Aerolíneas Argentina, ya que después no hay directos". Otro testimonio lo aportó Luciana Tillous de On Demand Viajes, quien aseguró que en 80 mil pesos se puede conseguir un aéreo "barato" si se busca una promoción. En cuanto al hospedaje sostuvo que "no es caro y hay miles de opciones. Además de hoteles hay departamentos. Hay que calcular entre 50 o 60 dólares por día". Velázquez, coincidió en que "un alojamiento económico puede costar 60 dólares", pero hizo una advertencia a quienes desean embarcarse en esta "aventura": "Mucha gente no tiene la Visa de Estados Unidos y está complicado conseguir turnos. Para la gente que nunca la tuvo le dan turno en diciembre, por lo que hasta fin de año es difícil que puedan viajar".

Un problema que se presenta es que al no saber qué vacunas tienen disponible al momento de acudir al vacunatorio (la de Pfizer o Moderna), es difícil planificar ya que se había suspendido la inoculación de Johnson & Johnson, la única que es mono dosis, aunque hoy ya volvió a tener el aval sanitario. La recomendación es estirar el viaje por tres semanas para llegar a darse dos dosis en el caso que se requiera. En cuanto a los sitios donde aplican las vacunas, durante este mes lo hacen en el estadio del equipo de fútbol americano los "Dolphins", ubicado en el barrio Miami Gardens, al norte del centro. Pero también existe una gran cadena de farmacias donde se puede conseguir, e incluso en algunos supermercados.

"Yo consigo el pasaje y hoteles, pero no me meto en la logística de vacunación. No saldría como paquete", expresó el titular de Vuela Viajes. "No se le puede garantizar al cliente que se va a vacunar, pero sí orientarlo porque Estados Unidos no pone trabas para vacunar", aseguró por su parte en ese sentido la profesional de On Demand, quien agregó: "La gente consulta y uno le puede armar un itinerario en base a lo que busca".

En cuanto a las inquietudes de los platenses, Velázquez dijo que "la mayoría que me preguntó tiene departamento en Miami, pero hay gente que se embarca y se va de descanso y de paso se vacuna", pero también contó que "muchos que tenían pasaje para el año pasado y se lo postergaron aprovecha y se va ahora a vacunarse".

Es decir que con un pasaje de 80.000 en promoción -difícil de conseguir pero posible- más 15 días de hospedaje (a 50/60 dólares la noche), al menos en traslado y estadía vacunarse en Miami tiene un costo, como muy barato, de unos 100 mil pesos. A eso habrá que sumarle movilidad interna y gastos de comida, los cuales Velázquez estima en unos 50 dólares más por día, que sumarían otros 140 mil pesos.