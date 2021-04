Comenzó la reunión del Consejo del Salario para determinar un nuevo ingreso mínimo

Los integrantes del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil deliberaban esta tarde en procura de consensuar el aumento de ese ingreso, que la CGT aspira a que sea de entre el 35 y 40 por ciento en dos tramos; la CTA que el monto final se abone en una sola cuota y la CTA Autónoma que se fije un valor equivalente al de la actual canasta básica.



En el encuentro, que se inició luego de las 15.30, participan por la CGT los consejeros titulares Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, Sergio Romero, José Luis Lingeri, Roberto Fernández, Víctor Santa María, Jorge Sola, Rodolfo Daer, Julio Piumato, Noemí Ruiz, Antonio Caló y Armando Cavalieri, en tanto por las CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma lo hacen Hugo Yasky y Ricardo Peidro, respectivamente.



El Jefe de Gabinete de Ministros y el titular de Desarrollo Social, Santiago Cafiero y Daniel Arroyo, participan en las deliberaciones, al igual que autoridades de Desarrollo Productivo.



También participan Esteban Castro (UTEP), Marcelo Fernández (Cgera) y Carlos Marín (Argencon) y, por la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes De Rioja, Juan Etala, Julio Cordero, Guillermo Moretti y Horacio Martínez; además de los representantes de las cámaras de comercio, gastronómica, bancarias, rurales y de otras actividades productivas.



El actual valor del salario mínimo es de 21.600 pesos desde marzo último, por lo que el Gobierno convocó a dirigentes sindicales y empresarios a actualizar hoy ese monto.



La CGT reclama un aumento del haber mínimo de entre el 35% y 40%, el pago en no más de dos tramos y una revisión en octubre, según adelantaron fuentes de la central sindical.



Mientras, desde la CTA de los Trabajadores que encabeza Hugo Yasky sostuvieron que aceptaría esa mejora pero en una sola cuota y la CTA Autónoma (CTAA), de Ricardo Peidro y Hugo Godoy, exigiría un valor que se aproxime al de la canasta básica alimentaria.



La reunión convocada por el Ministerio de Trabajo, constituye la sesión plenaria ordinaria del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, órgano tripartito en el que se discuten regularmente los incrementos del salario mínimo y otras cuestiones del ámbito laboral.



El último encuentro de ese cuerpo conocido como Consejo del Salario se realizó el 14 de octubre de 2020 y se estableció un salario mínimo de 21.600 pesos.



Por la situación de la pandemia, la plenaria ordinaria del Consejo arrancó pasadas las 15.30 de forma virtual, según convocó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y posteriormente se iniciará la segunda reunión, en la que se procurará consensuar -o en su defecto laudará la cartera laboral- el nuevo salario mínimo, vital y móvil.



En octubre se estableció el salario mínimo de 21.600 pesos desde marzo y en tres tramos, lo que representó un incremento de 28%, que fue abonado un 12% en octubre, un 10% en diciembre y un 6% en marzo.



Durante la gestión de Cambiemos, en los años 2017, 2018 y 2019, el valor del salario mínimo había sido fijado de forma unilateral por laudo ministerial ante las desavenencias de sindicalistas y empresarios.



Las fuentes del Consejo Directivo cegetista detallaron a Télam que, en el encuentro de esta tarde, la CGT solicitará un incremento de entre el 35% y 40% y su pago en no más de dos tramos, aunque aseguraron que "la posibilidad más cercana es que finalmente se convenga un ingreso algunos puntos por debajo".



Los voceros de la central obrera que lideran Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio) advirtieron que el proceso inflacionario "pulverizó" el ingreso mínimo y que su actual valor de 21.600 pesos está retrasado, por lo que "es necesario actualizarlo en no menos de un 35/40% y en no más de dos tramos".



Desde la CTA de los Trabajadores aseguraron que esa central aceptaría una mejora de entre 35% y 40% si finalmente se conviene en torno a esas cifras en la mesa de discusión tripartita, pero exigirá que el nuevo monto se abone en un solo tramo.



Por otro lado, desde la CTA Autónoma subrayaron que el nuevo monto del salario mínimo, vital y móvil debe aproximarse al valor de la canasta básica alimentaria.