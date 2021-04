Comerciantes de la Ciudad advierten por una pronunciada baja en las ventas

Comerciantes de la Ciudad informaron que desde Semana Santa en adelante las ventas cayeron aceleradamente y ven con extrema preocupación la posibilidad de que se impongan mayores restricciones de las que rigen en la actualidad.

Alberto Catullo, presidente de la Asociación de Amigos de Calle 12, dijo que “el problema que estamos teniendo es que hay un quiebre económico”.

“Desde Semana Santa en adelante, hay una baja impresionante en las ventas, más allá de las restricciones, porque la gente no tiene dinero, se quedó sin recursos”, agregó el comerciante.

También planteó que “es más que alarmante cualquier nueva restricción que se imponga. Será muy difícil recaudar para cumplir con las obligaciones que nos demandan al sector con impuestos y moratorias”.

Los comerciantes observan que el miedo comenzó a ganar terreno entre la gente y ya no hay tanta circulación como la que se registraba semanas atrás.

La situación planteada, según dijo Catullo, “lleva a más de un comerciante en pensar a bajar la persiana” y remarcó que “la diferencia con 2020 es que tenés en la mochila todo lo que se vivió el año pasado. En la previa a 2020 vivíamos con dificultades pero se trabajaba con otra intensidad. El cierre de prolongados meses golpeó duro en el sector”.

Describió que “por más que el comercio siga abierto, no hay venta, porque a la gente no le alcanza. Los clientes están pagando el minimo de la tarjeta, entre en una espiral de pagos complicada y se restringe el consumo”.

“Más allá de las medidas sanitarias que se puedan aplicar, se necesitan medidas economicas de fondo para el sector comercial, porque muchos colegas ya no pueden sostener alquileres ni el pago a los empleados , impuestos, moratorias impagables. Hoy no sabemos donde estamos parados. Aunque muchos se volcaron a la venta online, este sistema no alcanza”, concluyó.