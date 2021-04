Se accidentó en moto y denuncia que la atendieron “en un pasillo”

La falta de camas que por estas horas trastorna las guardias e internaciones de los hospitales públicos y privados, tuvo su historia local en las últimas horas, cuando una adolescente fue “atendida en un pasillo” y enviada a su casa tras accidentarse en moto, según denunció su familia.

La joven se llama Florencia, tiene 18 años y es oriunda de la vecina ciudad de Berisso. Conforme relató su mamá, Natalia Suárez, en diálogo con este diario, “sufrió varios politraumatismos en un accidente de tránsito, y cuando fue al hospital San Martín la atendieron en un pasillo y después la mandaron casa”,

Tras esa situación, la mujer agregó que “hubo que hacerle estudios para descartar lesiones neurológicas y hasta la fractura de un pie”. Natalia Suárez, madre de Florencia

El siniestro vial en el que se vio involucrada su hija tuvo lugar el lunes por la tarde, cuando Florencia circulaba en una moto junto a su prima Camila (19). “Iban a la Comisaría de la Mujer para hacer un trámite urgente relacionado con una causa de violencia de género” de la que es denunciante su madre, explicaron.

En esas circunstancias, al llegar a 69 y 122 el rodado colisionó contra una camioneta.

Camila, que era la conductora, fue derivada al hospital Larraín de Berisso, mientras su prima “quedó sentada a pesar de estar golpeada, y como no podían llevarla en la misma ambulancia pidieron una de La Plata”, contó Suárez.

Minutos más tardes, al arribar al San Martín, “no quisieron aceptarla por falta de camas. La pusieron en un pasillo, ni siquiera le hicieron curaciones de base y de 15 placas que tenían que hacerle le hicieron tres. No la vio un neurólogo y es posible que tenga fracturado un pie”, reclamó la denunciante. Asimismo, señaló que “la dejaron en un pasillo donde la encontré toda mojada, muerta de frío. Un médico me dijo ‘si viene mi esposa la tengo que poner en el pasillo, no tengo camas, no tengo respiradores. Vaya y quéjese así nos dan elementos para trabajar’”.

Por último, la mujer afirmó que Florencia “tiene politraumatismos en la pelvis, la cervicales, las piernas” e insistió en que “nunca la vio un neurólogo por los golpes que sufrió en la cabeza”. La joven está en su hogar y su familia tramita el traslado hacia el hospital de Berisso donde se encuentra la prima.