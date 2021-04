Las fiestas clandestinas no aflojan en la Región: denuncias, operativos, detenidos

"A las 1.40 horas ya era insoportable la música. No se podía dormir, el ruido era brutal", contó esta mañana una vecina de 13a y 467, el corazón de City Bell, por una fiesta clandestina que tuvo lugar en un domicilio de ese sector entre anoche y esta madrugada hasta que luego de reiteradas denuncia intervino personal policial y municipal.

Según denunció, se trató de un encuentro de jóvenes con más de 100 asistentes que comenzó a la medianoche y que culminó a las 4.30 horas con un operativo que derivó de las denuncias realizadas "durante toda la noche por mi y por el resto de los vecinos afectados por la música a todo volumen, los gritos y demás ruidos".

"Era una fiesta de adolescentes, todos sin barbijos. No paraban de llegar en grupos de 10 ó 15, hasta que se llenó. Llamamos al 911 al menos 17 veces. Así que dejábamos el reclamo asentado para ver si podían mandar un móvil. Finalmente,el móvil de la policía llegó a eso de las 4.20 y diez minutos mas tarde empezaron a salir todos afuera. En la calle había no menos de 100 jóvenes. No pudimos dormir", relataron esta mañana desde ese sector de City Bell.

Según advirtieron, "además de los ruidos hay que remarcar que son grupos de gente contagiándose en masa, ya que no hay ningún distanciamiento, no se usa barbijo, es una verdadera locura".

A su vez, efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires desarticularon esta madrugada en Brandsen una fiesta clandestina a la que habían asistido unas 100 personas, en las que se incautaron estupefacientes y el colectivo en el que se movilizaban algunos de ellos.

Todo comenzó cuando vecinos alertaron sobre esta reunión que se desarrollaba en un inmueble ubicado en la intersección en Sáenz Peña y Carranza, en la zona semiurbana de esta localidad.

Hasta el lugar se trasladaron numerarios de la Estación de Policía Comunal de este distrito y del Grupo Táctico Operativo (GTO) de esta dependencia, quienes desarticularon la fiesta e identificaron a los asistentes, que se comprobó eran de Brandsen y del partido de La Matanza.

En tanto, se aprehendió al organizador de la misma -un joven de 25 años oriundo de La Tablada- y, minutos después, a varios de los presentes les secuestraron marihuana, dosis de LSD y una balanza, entre otros elementos menores.

Asimismo, se incautó el micro que habían contratado para llegar del Conurbano hasta este lugar e inspectores de tránsito le labraron varias infracciones de a otros vehículos que allí se encontraban.

Interviene en la causa el Juzgado Federal N° 3 de La Plata y el Juzgado de Faltas de Brandsen.