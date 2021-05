Apoyo extra en días de escuelas cerradas: ¿cambió la demanda de clases particulares?

Aprender matemáticas, física, química, biología y lengua de manera on line resulta muy complicado para un buen número de alumnos que apelan a profesores particulares con el fin de obtener explicaciones más personalizadas y, generalmente, de manera presencial.

Desde que se desató la pandemia, los chicos no tuvieron más alternativa que seguir las clases a través de plataformas digitales y guías y muchos padres comprendieron que deberían estar más presentes que nunca para ayudarlos. Pero no siempre pudieron orientarlos en las tareas o explicarles los temas que en las clases de zoom no terminaban de entenderse. En ese contexto, muchos decidieron recurrir a profesores particulares para que sus hijos no quedaran rezagados o aprovecharan más los contenidos.

Ariel Palmioli da clases particulares de física, química y matemática, tanto para secundaria como para quienes buscan ingresar a la universidad. Su desafío es acompañar a los alumnos a los que se les complica aprender a través de las plataformas y necesitan explicaciones más personalizadas. El 80 por ciento de los que toman clases lo hacen de manera individual y presencial, con todos los recaudos que imponen los protocolos sanitarios.

“Se nota una dificultad con la virtualidad, además se acentuaron las diferencias porque muchos chicos no tienen la tecnología necesaria para seguir las clases”, apuntó el docente.

Uno de los mayores inconvenientes que Palmioli encuentra en sus alumnos está vinculado a los problemas de atención porque, a su criterio, los dispositivos dificultan la concentración.

“Los padres buscan que los chicos tengan un lugar para desarrollar la guía del docente y que facilite el proceso de aprendizaje”, sostuvo y agregó que hacen especial hincapié en que el alumno pueda encontrar soluciones a todos los inconvenientes que se dan por la virtualidad.

Palmioli consideró que la manera de alcanzar las metas propuestas en los establecimientos educativos sería combinar las clases presenciales con las virtuales.

Micaela Tunes está a punto de recibirse de maestra y, en los últimos meses, dio clases particulares a niños de entre 6 y 8 años. “Tuve chicos que habían pasado a segundo grado sin saber leer o tienen problemas para aprender los números; los padres se ponen muy ansiosos, pero yo les explico que es un proceso y no todos cumplen al mismo tiempo con los objetivos”, apuntó.

Según explicó, muchos padres recurrieron a ella para que los niños recibieran un apoyo extra en lo vinculado a la lectura y a la resolución de operaciones matemáticas simples.

Más allá de que algunos padres buscan que sus hijos refuercen los contenidos en las clases particulares, otros están más preocupados en que cumplan con la presentación de los trabajos prácticos para que no se atrasen.

Silvia es docente universitaria de lengua y literatura y durante muchos años dio clases particulares. Sin embargo, el año pasado dejó de hacerlo porque la mayoría de las consultas que recibía eran para completar trabajos por los que se calificaba a los alumnos.

“A los padres les agarró el apuro cuando había que entregar trabajos, pretendían que los hiciera yo”, contó la docente.

La profesora señaló que no consideró ético que le propusieran pagarle por completar un trabajo práctico que debían hacer los alumnos porque su objetivo siempre fue que los chicos entendieran los temas para poder resolverlos.

“No me gustó entrar en ese juego, a otros colegas les pasó lo mismo y mientras algunos decidimos dejar de trabajar en esas condiciones, aparecieron muchos que, sin ser docentes, se dedicaron a hacerles las tareas a los alumnos”, concluyó la docente que estimó que eso bajó aún más el nivel de los estudiantes.

COSTOS Y CUIDADOS

Por lo general las clases de apoyo cuestan entre $250 y $400. Cuando se dictan de manera presencial suelen darse en el domicilio del docente y son individuales. Los alumnos concurren con tapabocas y lo usan todo el tiempo, sin excepción. Los profesores también lo utilizan durante toda la clase.

En la mesa de trabajo, el profesor y el alumno están a más de un metro y medio de distancia y no comparten ningún útil. Además siempre hay alcohol en gel para la limpieza de manos.