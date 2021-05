Revuelo en las redes por video del líder de Mala Fama: ¿manoseaba a su nieta?

La viralización de la grabación de una cena entre Hernán Coronel, líder de Mala Fama y María Palacios, la instagrammer conocida como “La Chabona”, generó un revuelo en las redes sociales, donde se instaló el hashtag #MalaFamaEnfermo, ya que los usuarios repudiaron al cantante por “manosear” a su nietita.

La filmación, compartida en el Instagram de Christian Manzanelli (representante de La Chabona) fue borrada a los pocos minutos de ser subida, ya que las observaciones y los comentarios en torno a la actitud del músico iban en aumento, pero el material pronto se diseminó por las redes. “El video es muy claro, tiene la mano por debajo de la remera de la nena y no le está tocando la axila precisamente, sino su pecho. La cara de incomodidad de esa criatura lo dice todo”, “¿Qué tan enfermo tenés que estar manosear así a una nena Hernán Luis Coronel?”, “Degenerado, enfermo mental”, fueron apenas algunos de los comentarios, que también cuestionaban a María Palacios por no intervenir.

Tras las repercusiones por lo sucedido, el propio protagonista, Hernán Coronel, salió al aire de Crónica TV y cuando los conductores del noticiero le pidieron que “aclare” lo ocurrido, indicó que “no hay nada que aclarar” porque si la gente ve bien el video “todo lo que pasó ahí es un acto de amor y de paciencia. A esa niña yo no la estaba manoseando, a esa niña yo la crío desde que nació y es mi mayor orgullo”. El líder de la agrupación cumbiera indicó que la pequeña quería estar con él, luego de apagar el cigarrillo la sentó en sus piernas y “en un momento filmaron ese video cuando yo la estaba abrazando”.

El cantante trató de “ratas” a las personas que difundieron el video e instalaron esa idea: “Yo no me merezco esto, mi gente no se merece esto y están hablando de malicia porque nunca vinieron a mi casa, no me conocen y tampoco saben la historia que yo tengo con mis nietas y con mi gente”, manifestó.