Conmebol le rechazó el pedido a River y mañana Gallardo tendrá que poner un jugador de campo en el arco

Conmebol le negó a River sumar dos arqueros a su lista de buena fe para la Copa Libertadores y mañana Marcelo Gallardo tendrá que poner un jugador de campo en el arco en el encuentro ante Independiente Santa Fe.

En la previa de la competencia, el ente sudamericano le había permitido a los clubes anotar 50 futbolistas en la lista y el Muñeco decidió solo utilizar 32. Contagiados los cuatro arqueros que figuraban en la convocatoria, elevó un pedido especial en la jornada de ayer.

"En lo que refiere a la posición de arquero, también ajustándose al reglamento -dada la particularidad del puesto y conforme a lo establecido en cuanto a la sustitución por lesión en cualquier momento de la competencia- River Plate ha elevado al área de competencias de CONMEBOL una nota solicitando la sustitución por Alan Leonardo Díaz y Agustín Gómez en la lista de buena fe", había expresado la entidad de Núñez en un comunicado.

Pero Conmebol se aferró firmemente al reglamento y este miércoles le rechazó dicho pedido. Por este motivo, Gallardo deberá elegir a alguno de los pocos futbolistas que tiene disponible para que ataje: Milton Casco parece ser quien más chances tiene.

Vale recordar que Leonardo Díaz, el juvenil arquero que debutó con una muy buena actuación en La Bombonera, no figura en la lista de buena fe de la Copa y por eso no podrá estar mañana en el Monumental.

El partido de mañana es de suma importancia para River, ya que aún no está clasificado a octavos de final: a falta de dos jornadas, marcha segundo con 6 unidades y por ahora clasifica. Primero marcha Fluminense con 8, Junior está tercero con 3 y Santa Fe, que tiene la gran oportunidad de ganarle al Millo en su estadio, está cuarto con 2.

¿LLEGA A 11 JUGADORES?

Más allá del problema del arquero, Gallardo tiene otro: si Enzo Pérez y Javier Pinola no llegan a recuperarse, saldrá a la cancha con 10 futbolistas y no completaría el once inicial.

El reglamento, vale precisar, indica que si un equipo presenta al menos 7 jugadores el partido se disputa igual.

Un probable equipo de River para mañana sería con: Milton Casco, Tomás Lecanda, Jonatan Maidana, Héctor Martínez, Fabrizio Angileri; Felipe Peña Biafore, Jorge Carrascal, José Paradela, Julián Álvarez y Agustín Fontana.