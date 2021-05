Tras el encuentro en Masterchef Celebrity, qué pasó entre Vicky Xipolitakis y Alex Caniggia

Vicky Xipolitakis, que regresó por un día a Masterchef Celebrity, provocó una verdadera revolución en la edición que se vio el lunes por la noche. Si bien todos los ojos estaban puestos en el reencuentro de la ex participante con Germán Martitegui, la atención terminó trasladándose a uno de los participantes por el cruce de miradas, el coqueteo y las risas que compartió con la Griega.

Se trata de Alex Caniggia quien al verla entrar al estudio aplaudió y lanzó distintos gritos. Incluso llegó a admitir que “si tenía calor con la campera, imaginate ahora”. Pero estas no serían la únicas muestras de atracción de la noche. El hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul aprovechó un mano a mano con Santiago del Moro que se acercó junto a Vicky al lugar en el que estaba cocinando

“¿Te gustan las rubias?”, consultó Del Moro al participante que intentaba seguir la receta que debía cocinar. “Igual, me están desconcentrando. No me hagas eso”, dijo y, mientras Del Moro invitó a Vicky a desfilar, Alex agregó: “Haría todo, menos aplaudir”.

“¿Qué es lo que más te gusta de Vicky?”, siguió el animador. “Se lo tengo que decir al oído”, aseguró Alex y Xipolitakis se acercó a escuchar la respuesta. ¿Cuál fue su reacción? “¡Ay! Seguí cocinando”, gritó luego de escuchar qué era lo que Alex más le gustaba de ella.

La encargada de revelar los detalles sobre cómo viene avanzando este encuentro fue Belu Lucius, ex participante de la primera edición. La panelista de Cortá por Lozano reveló que habló con su ex compañera y le contó que Alex pidió su número de teléfono a la producción del certamen gastronómico y que hablaron por privado.

“Cuando yo fui, él, el personaje de barat que todos conocemos, es muy seductor. Es un pibe encantador y está soltero, y Vicky también está soltera”, dijo la influencer que destaca como “Le propuso un encuentro. No puedo decir nada, ni en donde, ni si se concretó, pero sí han intercambiado teléfonos”, agregó sin dar más detalles.