"Banco la parada", la respuesta de un diputado al que llamaron "traidor a la Patria"

El debate en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia donde el kirchnerismo finalmente consiguió dictamen favorable al proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal fue con polémica y muchos cruces fuertes.

Acaso el más intenso fue el que protagonizó el titular del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, el mendocino José Luis Ramón, quien días atrás se reunió con el ministro de Justicia Martín Soria para analizar la iniciativa, en lo que fue leído como un acuerdo de respaldo.

Cuando fue su turno, Ramón dijo que "desde Juntos por el Cambio están buscando que nada cambie", mientras acusaba a Laura Alonso de "apretar" diputados a través de las redes sociales.

También tuvo críticas contra el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, y al "estimado Jorge Enríquez: cuando usted me amenaza públicamente y dice una barbaridad como que por apoyar este proyecto mi interboque 'ha cambalacheado' por el cargo de una Procuraduría, le voy a decir que el proyecto político que tenemos está lejos de hacer un cambalache o un cambio por una cosa menor que nos saque de la idea política de gobernar nuestra provincia".

Casi en simultáneo, el radical le respondía vía Twitter: "Evidentemente el diputado Ramón no mira su Twitter. Porque esta tarde le expliqué que no lo acusé de 'cambalachear' votos. Me referí a la propuesta suya de crear una Procuraduría de Defensa de Usuarios que aceptó el kirchnerismo y por ello está firmando el dictamen K".

Ramón mencionó en Enríquez a raíz que el diputado del PRO había dicho "los que voten este proyecto van a llevar sobre sus espaldas el cargo de infame traición a la Patria".

"Esto no es 'un cambio de figuritas', es grave eso. Alonso dijo que hay traidores a la Patria y fue publicado en grandes medios. La idea es el apriete a quienes tengamos alguna posibilidad de resolver que este proyecto pueda ser mejorado y aprobado por nuestras convicción y no por el impulso de alguien que quiere apretar a sus colegas", dijo.

"Van a tener que explicarlo en algún otro lugar o retractarse", amenazó.

Otro punto alto fue cuando intervino el diputado Fernando Iglesias, a quien el ultrakirchnerista Rodolfo Tailhade, quien presidió la sesión, lo mandó a "callarse la boca", y salió en defensa de Ramón diciendo que "son unos diputados maleducados, irrespetuosos y faltos de ética", a lo que el mendocino agradeció y desafiante agregó: "Banco la parada, la mala educación se nota".