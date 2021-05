Dura advertencia de Marta Cohen sobre la cepa de la India: “Es una nube negra en el horizonte"

La médica patóloga platense Marta Cohen que reside en Inglaterra y se desempeña en el Hospital de Sheffield, se refirió a la presencia de la cepa de la India en el Reino Unido y advirtió que “es una nube negra en el horizonte”. Las declaraciones fueron formuladas en el marco del levantamiento de las restricciones en ese sector de Europa tras una importante disminución de contagios y muertes por coronavirus.

“Estamos bien pero ahora ha aparecido una nube negra en el horizonte con la variante de la India que ha aparecido aquí”, señaló la especialista en declaraciones radiales. Según dijo, el alerta por la nueva variante del Covid se produce en medio de la apertura de actividades tras cuatro meses de estrictas restricciones. “Abrieron restaurantes y pubs que para ellos es como el tango para nosotros”, señaló.

La experta atribuyó la presencia de la cepa de la India en el Reino Unido a que “se tardó en el cierre de la frontera y en poner a la India en alerta roja de países que no pueden venir o a hacer cuarentena en un hotel pagado por los pasajeros” en un contexto en que “el Reino Unido está tratando de hacer nuevos socios comerciales, entre ellos la India, que fue parte del proceso británico”.

“Las medidas se instituyeron tarde. Llegaron muchos pasajeros de la India contaminados sin hacer el aislamiento. Al hacerlo en la casa es todo más flexible y eso hizo que aumentaran los casos en Bolton y Blackburn, que son las zonas en donde hubo recientemente aumento de casos y fallecimientos”, analizó.

“Hay tres veces más de casos positivos que los detectados en el los testeos. En Argentina los testeos son insuficientes. Los países que lo hacen bien, están bien. Los países que no lo hacen bien como Argentina, México y Brasil no están bien”, enfatizó. A su vez remarcó que en estos países se ha dejado en parte el uso del barbijo, las medidas de distanciamiento y se producen aglomeraciones en distintas dependencias. “Cuando termine la pandemia hay que invertir mucho en salud pública, ya que Argentina se beneficiaría mucho con más tecnología, con nuevas tecnologías y servicios sociales, y no con una atomización de hospitales provinciales, municipales que dependen de los colores políticos”.

“Por otro lado remarcó que dejar pasar mucho tiempo la segunda dosis genera la pérdida de inmunidad y da lugar a los contagios, con el riesgo de la gente mayor, y a la posibilidad de mutaciones o nuevas variantes”.

“Ojalá el gobierno argentino lo pueda ver: el año pasado Boris Johnson manejó la pandemia y nos fue como nos fue. Este año la pandemia la manejan los científicos. El tiene que escuchar a los científicos para tomar las directivas. El Reino Unido lo empezó a manejar recién después de marzo porque los políticos empezaron a escuchar a los científicos”.