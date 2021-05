¿Qué piensan los platenses sobre el cierre total los fines de semana?

Mientras el Gobierno nacional evalúa un regreso a la Fase 1 los fines de semana en las zonas más comprometidas por el coronavirus, en medio del alerta sanitario después de que ayer se registraran unos 40.000 nuevos contagios y más de 490 muertes, en La Plata los vecinos y comerciantes contaron qué piensan sobre la medida que podría anunciarse en las próximas horas.

RUBEN, COMERCIANTE

“Es un desastre, la gente no tiene para comer. La gente que trabaja de changa tiene que seguir trabajando. Falta más controles. La gente que trabaja para comer tiene que seguir trabajando. El contagio no viene por los negocios ni por las escuelas”

JULIAN, COMERCIANTE

"Va a ser duro. Habría que tomar una medida importante. Soy dueño de un local en la 137, pero hay que tener cabeza y saber que estamos pasando por un momento muy complicado. Cerrar los comercios es durísimo para todos. Pero la gente no entiende, sale se junta. El año pasado se moría gente que no conocíamos, ahora se muere gente allegada"

ZULEMAN, VECINA

“Me parece muy bien. Muchos contagiados. Tiene que haber un poco más de vigilancia, más control. Hoy salí porque vine a pagar las cuentas. Vivís en un barrio y ves que los pibes salen igual”

GUILLERMO, VECINO

“Creo que tendría que estar todo cerrado porque se están enfermando cada vez más. Soy hincha de River, donde hubo más de 20 infectados ¿Te imaginas los negocios? Yo ahora vengo a pagar. Pero el fútbol sigue. No sé qué esperan para cerrar, nada de bares, boliches”.

AMELIA, VECINA

“No estoy de acuerdo, ya estuvimos muchísimo tiempo en Fase 1 y no sirvió para nada. Hubo una gran franja de gente que cumplió y otra franja desde arriba mismo del gobierno que nos dieron el ejemplo que no había que cumplirla. Mucha gente no murió por coronavirus pero si por depresión, por otras enfermedades, por otras patologías. Nos prohíben las escuelas a nuestros nietos y permiten programas de televisión con 200 personas apiñadas y velatorios como los de Maradona. Como ciudadana estuve más de un año sin ver a mis nietos. Y el fútbol sigue”.

GRACIELA, COMERCIANTE

"Cerraron comercios porque no se pueden sostener. Nos terminamos de caer. Dios dirá. Somos respetuosos con los protocolos. Nos hemos manejado por redes sociales pero no es lo mismo. Es un barrio comercial, la gente quiere venir y mirar. Es muy poco lo de internet, tenés solo el 25 por ciento. Y en invierno es peor. Parece que la solución es cerrar los negocios pero no el transporte, por ejemplo".

En las últimas horas, mientras se aguardan novedades sobre las decisiones del Gobierno, la ministra de salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró que si bien se "está evaluando intensificar" las medidas para evitar que continúen subiendo los casos de coronavirus, "hay medidas vigentes que no se están cumpliendo".

"Por supuesto que se está evaluando intensificar las medidas, pero también hay medidas que están vigentes pero no se están cumpliendo", dijo Vizzotti en declaracones radiales

Agregó que el Gobierno nacional insiste en transmitir la importancia de "evitar reuniones sociales y encuentros en lugares cerrados, pero se sigue haciendo".

Asimismo, la funcionaria llamó la atención sobre que "el riesgo de aumento de casos es muy concreto".