Luque intenta defenderse mediáticamente

El neurocirujano Leopoldo Luque, quien el miércoles pasado fue citado a declaración indagatoria en la causa que investiga la muerte de Diego Armando Maradona por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”, aseguró que el cambio de calificación legal de la imputación le cayó “muy mal”, al tiempo que sostuvo que tiene “toda una “familia detrás” y que va a “defender” su “accionar”. En esa estrategia, anoche se sentó en la mesa de Juana Viale, donde, entre otras cosas, cuestionó el informe de la junta médica, defendió la decisión de externar a Maradona, negó haberlo maltratado y aclaró que los audios que lo comprometen fueron “sacados de contexto”.

“(Los fiscales) utilizaron muchas herramientas jurídicas para lastimar. Porque podemos hablar de cuestiones médicas, de omisión, negligencia, lo que quieras. Pero que nosotros hayamos tenido alguna idea de generarle un daño a Diego…eso a mí me hace muy mal, no lo puedo entender, me da ganas de salir a gritar”, aseguró Luque (40) en una entrevista con el programa “Vino con vos” del canal KZO.

Además del neurocirujano, los otros seis imputados por el mismo delito son el enfermero Ricardo Almirón (37); la enfermera Dahiana Gisela Madrid (36); el coordinador de los enfermeros Mariano Perroni (40); la médica que coordinaba la internación domiciliaria para la prepaga Swiss Medical, Nancy Forlini (52); el psicólogo Carlos Ángel “Charly” Díaz (29) y la psiquiatra Agustina Cosachov (35).

Las indagatorias se tomarán los lunes, miércoles y viernes desde el 31 de mayo y Luque será el último en ir a declarar, acusado también de “uso de documento privado adulterado”, delito que ya le habían imputado cuando se descubrió que con una firma falsificada de su paciente pidió una historia clínica. Cosachov también fue imputada de “falsedad ideológica”, por asentar en un certificado y en una historia clínica que Maradona estaba en buen estado de salud mental, sin ir a visitarlo.