Restringen el suministro de gas a las industrias y a las estaciones de GNC

Las estaciones de venta de Gas Natural Comprimido (GNC) de la Ciudad y algunas industrias se quedaron ayer sin cupo para expender ese combustible a raíz de una restricción que se aplicó para preservar el consumo domiciliario, por la menor oferta de gas disponible en el sistema, justo con la llegada de los primeros fríos.

De esta manera, de un día para el otro, las expendedoras platenses suspendieron la venta de GNC con el riesgo de ser penalizadas si no acatan la orden. Esto afectó a los automovilistas y trabajadores del volante -como taxistas y remiseros-, quienes se quedaron sin poder recargar sus tanques para sostener sus labores como servicio esencial en plena pandemia y ya pusieron el grito en el cielo ante el recuerdo de situaciones similares que -años atrás- se extendieron por semanas.

No es la primera vez que sucede algo así, aunque hacía tres años que no se daba. Un antecedente es de 2018, cuando los problemas con el abastecimiento de gas habían obligado a recortar el suministro de gas natural para los distintos sectores de la producción -en especial las pymes- y las estaciones de expendio de este combustible.

La empresa que suministra el fluido, Camuzzi Gas Pampeana, confirmó a EL DIA el faltante. Fue necesario restringir tanto las industrias como las GNC hasta el “firme” (cantidad que por contrato tienen garantizada) “y cortar todos los servicios interrumpibles”, se explicó. El motivo, aclararon, es la baja inyección de ese combustible en el sistema por inconvenientes con el gas proveniente de Bolivia y el impacto del paro de los trabajadores marítimos.

En la región concesionada a Camuzzi Gas Pampeana fue necesario cortar el suministro a unas 130 estaciones de GNC. Mientras que a aquellas industrias con transporte en firme se les ordenó cortar todo el gas que no esté contratado en esa condición.

Pero el problema excede el ámbito de Camuzzi. De hecho, este fin de semana las principales distribuidoras del país —Camuzzi, Naturgy y Metrogas— comenzaron a cortar el abastecimiento.

Voceros de la distribuidora de gas en nuestra región explicaron a este diario que “tiene que ver con la operación de los gasoductos troncales. Hubo problemas en la inyección, en la entrega por parte de Bolivia. Pero además afectaciones con lo que tiene que ver con el despacho de gas a través de barcos regasificadores por el paro de los marítimos” que generó serias complicaciones en la logística de buques metaneros en la terminal de Escobar y la descarga de combustibles líquidos en centrales eléctricas. Y no debe olvidarse la merma en la producción del combustible debido al conflicto con trabajadores de la salud en Neuquén.

Esa conjunción de factores hizo que disminuya la cantidad de volumen que circula en los caños y las distribuidoras tuvieron que tomar estas medidas, “que están aprobadas en el marco regulatorio y justamente lo que buscan es que la disponibilidad de gas esté para las casas, comercios, hospitales, etcétera, todo lo que denominamos “demanda prioritaria”.

Por esa razón, se cortaron todos aquellos contratos que tienen servicio “interrumpible”, justamente porque es un tipo de contrato que se puede suspender.

Aquellos que no aceptan la condicionalidad, pagan un adicional por el servicio, pero tienen garantizada la provisión (contratos firmes).

También, explicaron, existe otro tipo de contrato, denominado “firme con ventana”, en el cual hay un volumen “firme” que es el que se garantiza a la empresa, y después la “ventana”, que es el excedente, y que en este está cortado. Igual contratación se desarrolla en la industria.

Asimismo, se aclaró que en cuanto las condiciones operativas estén dadas nuevamente, se va a ir volviendo a la normalidad. No obstante, no está claro cuándo ocurrirá eso ni por cuánto tiempo se extenderá esta situación. La interrupción, advirtieron, se prolongará “hasta que el sistema esté en las condiciones operativas necesarias para abastecer todo el grueso de la demanda”.

PREOCUPACION

Ayer la medida tomó por sorpresa a los estacioneros y los automovilistas. “Camuzzi nos dijo hoy que teníamos que suspender la venta de GNC”, indicaron desde una estación de servicio de zona Norte, donde además no saben por cuánto tiempo regirá esta restricción. Y según explicaron, aquel que no cumple queda expuesto a una multa.

“Me tuve que volver a mi casa porque no pude trabajar, tras que hay poco trabajo”, contó Alberto Dorati, taxista, tras recorrer las estaciones de servicio de Diagonal 74 y 17, 131 y 60 y de 62 y 131 y recibir la misma respuesta.

Trabajar con el auto circulando a nafta, dijo, “directamente es imposible”.

“Son varias cosas, porque venimos perjudicados desde hace tiempo porque hay poco trabajo y además te tenés que quedar quieto porque no podés andar dando vueltas por lo que aumentó el GNC”, señaló.

También el sindicalista de los taxis, Juan Carlos Berón salió a expresar su preocupación por este nuevo golpe para el sector y advirtió que si no se llega a una solución “para que podamos trabajar” acudirán a la Justicia. “Es un golpe tras otro para nuestro sector. No hay trabajo; encima tenemos el tema del contagio y encima ahora nos cierran las estaciones de servicio y no tenemos gas para salir a trabajar. Si esto continúa vamos a acudir a la Justicia nuevamente. O haremos una movilización a Casa de Gobierno. Todo cada vez peor”, dijo el gremialista, que a su vez reclamó la vacuna para los trabajadores del sector.

Otra vecina que se comunicó con EL DIA también aseguró que no había podido cargar luego de intentarlo en las estaciones de servicio de 32 y 19, 25 y 511 y la de 7 y 511.

Este año el aumento de la nafta fue un trampolín para la reconversión a GNC y creció, por esa razón, la demanda en las casas de venta y colocación de equipos. Los equipos de última generación, que son los que corresponden a los modelos de 2010 hacia acá, y para coches medianos, cuestan, en la Región, entre 65.000 y 75.000 pesos. En algunas unidades de alta gama el valor podría llegar hasta los 100.000 peso; en cambio, en autos de mayor antigüedad, la instalación del tubo es más económica.

Esta nueva crisis en la provisión se da pese a que a principios de mes desde la Secretaría de Energía nacional se había asegurado que el Gobierno nacional había avanzado en la adopción de distintas medidas para garantizar el abastecimiento de gas natural para los distintos sectores de la producción -en especial las pymes- y las estaciones.

En esta época del año, el fuerte incremento del consumo residencial de gas durante el invierno, se explica por el mayor uso de la calefacción. La cuestión de la escasez no es algo nuevo, hace una década comenzaron las importaciones de gas por esa razón.

Las primeras compras a Bolivia fueron en 2006 y la dependencia del exterior fue pronunciándose año tras año.

130 ESTACIONES de servicio que distribuyen GNC en todo el área dependiente de Camuzzi Gas Pampeana fue a corte con consumo cero. Otras 130, en tanto, puede vender hasta el firme contratado. Después, deben restringir la comercialización, se apuntó.

2006 ESE AÑO fueron las primeras compras de gas a Bolivia y la dependencia del exterior fue pronunciándose año tras año. En esta época, el fuerte incremento del consumo residencial de gas durante el invierno, se explica por el mayor uso de la calefacción e impacta en toda la red.